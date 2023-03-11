Sahte araç kiralama operasyonunda 13 tutuklama

Kurumsal araç kiralama şirketlerine ait internet sitelerinin sahtesini hazırlayarak aralarında depremzedelerinde olduğu 39 vatandaşı dolandıran 22 şüpheliden 13'ü tutuklanırken, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Erzurum Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik yürütülen soruşturmada, kurumsal araç kiralama şirketlerine ait internet sitelerinin sahtesini hazırlayarak vatandaşları dolandıran çete çökertildi.

Erzurum merkezli İstanbul, Ankara, Muğla ve Bitlis'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden Dilaver M. Yusuf G. Arif F.D Yusuf Ö. Resul Ö.Y. Berkant K. Semih H. Umut Ö. Ceren K. Büşra D.K. Naim K. Onur A.ve Abdullah K. isimli şahıslar sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanırken Cansel M.K. Sedat A. Arzu E. Elif T.D. Sılanur A. Zeliha C.Aleyna N.E.Emirhan Y. ile Umut C.Ç. isimli şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.