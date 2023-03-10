Sahte araç kiralama sitesi açarak 39 kişiyi dolandırdılar

Kurumsal araç kiralama şirketlerine ait internet sitelerinin sahtesini hazırlayarak 3'ü depremzede 39 vatandaşı dolandıran 20 şüphelinin yakalanması için Erzurum merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yakalan 20 şüpheli, Erzurum Adliyesine getirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Erzurum Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik yürütülen soruşturmada, kurumsal araç kiralama şirketlerine ait internet sitelerinin sahtesini hazırlayarak 3'ü depremzede 39 vatandaşı 2 milyon 236 bin 360 TL dolandırdığı tespit edilen şahıslara yönelik Erzurum merkezli İstanbul, Ankara, Muğla ve Bitlis'te eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, Dilaver M., Yusuf G., Arif F.D., Yusuf Ö., Resul Ö.Y., Berkant K., Semih H., Cansel M.K., Sedat A., Umut Ö., Arzu E., Ceren K., Elif T.D., Büşra D.K., Sılanur A., Zeliha C., Aleyna N.E., Naim K., Emirhan Y. ve Umut C.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin 7 farklı dolandırıcılık suçundan arandığı da tespit edildi.

Yakalanan 20 şüpheli şahsın ikametlerinde yapılan aramalarda; çok sayıda dijital materyal, 1 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet tabanca fişeği, 503 bin 480 TL, 5 bin euro, 2 bin dolar, 13 adet altın bilezik ve 1 kilo 400 gram külçe altın ele geçirildi.

Soruşturma sürecinde örgüt lideri olduğu değerlendirilen ve 71 ayrı suçtan (dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık ve uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlarından) arandığı tespit edilen Abdullah K., yurt dışına kaçmak üzereyken ekipler tarafından Aşkale yolu uygulama noktasında bir aracın bagajında yakalanıp gözaltına alınarak, sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklandı.

Öte yandan, soruşturma çerçevesinde şüpheli olduğu belirlenen Onur A.'nın da cezaevinde olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan 20 şüpheli, bu sabah Erzurum Adliyesine getirildi.