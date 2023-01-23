Saklı cennet Yedigöller ziyaretçilerini bekliyor

Özbekistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 4. Turizm Bakanları Toplantısı'nda Erzurum, 2025 EİT Turizm Başkenti seçildi.

Erzurum'un Türk Dünyası Turizm Başkenti seçilmesi İspir'de büyük bir heyecan uyandırdı.

İspir'de, doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini büyüleyen Yedigöller, Erzurum'un tanıtımında muhteşem bir destinasyon alanı olarak öne çıkıyor.

İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, yaptığı açıklamada, bu kararın Erzurum için büyük bir fırsat olduğunu belirterek çok iyi bir şekilde hazırlık yapılması gerektiğini söyledi.

Özellikle İspir'in doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile Türk dünyası için bir cazibe merkezi olacağını ifade eden Başkan Coşkun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteklerinden dolayı teşekkür ederek şöyle konuştu: “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'ye Cumhuriyeti kuran şehir Erzurum'umuza verdiği destek ve katkılardan ötürü şükranlarımızı sunuyoruz.

İspir, turizm başkenti Erzurum'un gözbebeğidir.

Başta Yedigöller ve Çoruh havzası olmak üzere ilçemizin, tüm tarihi ve kültürel değerleri ile turizmin hizmetine sunulması adına çalışmalarımız, hizmet sürecimizin başladığı günden bu güne büyük bir planlama ve kıymetli çalışmalarla devam ediyor.

Bir yıldan uzun bir süredir devam eden ve tamamlanmak üzere solan ‘İspir Turizm Master Planı' çalışmamız ve projelerimizle ilçemiz, yakın bir zamanda cazibe merkezi haline gelecek ve turistlerin uğrak mekânı haline dönüşecektir.”

Belediye olarak tanıtım çalışmalarını aksatmadan yürüttüğünü söyleyen Başkan Coşkun, bu noktada, sivil toplum örgütlerinin de önemli bir rolü olduğunu belirterek her bir İspirlinin duyarlılık gösterip tanıtıma destek vermeleri gerektiğini kaydetti.