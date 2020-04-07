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Salı pazarında silahlı kavga: 1 yaralı

Erzurum’da pazarcılar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Erzurum'da pazarcılar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre bugün sabah saatlerinde Gölbaşı polis merkezi yanında kurulan Salı pazarında iki grup arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgaya müdahale eden polis tarafları ayırdı. Polisin ayrılmasından sonra öğlen saatlerinde minibüs ile pazara gelen bir kişi kavga ettikleri şahıslara silahla rastgele ateş etti. Bu sırada pazarcılardan biri yaralandı. Yaralı 112 sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırı sonrası minibüsle olay yerinden kaçan saldırganın yakalanması için polis operasyon başlattı.


Olayı görgü tanıklarından bir esnaf, ‘Pazarda sabah kavga olmuş, genç biri geldi 7-8 el ateş etti, uyardım silahı bana doğrulttu, sonra koşarak arabaya binerek gitti' dedi.

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