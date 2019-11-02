Saltuklu hoca öncülük etti

Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Felsefe Grubu Öğretmenliği ve Coğrafya Öğretmenliği Bölümü öğrencileri Doç. Dr. Zübeyir Saltuklu'nun önderliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Erzurum Kongre binasında kutladılar.

Toplu halde Erzurum Kongre Binası'na gelen öğrencilere Kültür Müdürlüğü görevlisi Muhsin Koç tarafından tarihi kongre ile günün anlam ve önemine binaen bilgi verildi.

Erzurum'un ilklerin kenti olduğunu ifade eden Koç, “Doğu Cephesi komutanı Kazım Karabekir Paşa'nın “Emrindeyim paşam” demesi bu mücadelenin başlangıç noktasıdır. Erzurum Kongresi günlerinde Mustafa Kemal Paşa ilk defa; yaz Mazhar Müfit: ‘Devletin yönetim şekli cumhuriyet olacaktır.' demiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri bu kentte atılmıştır. İlk defa çok sevdiği ve şerefle taşıdığı askeri elbisesini bu kentte çıkararak memuriyetten ve askerlik görevinden istifa etmiştir. İlk defa sivil elbiseyi Mustafa Kemal bu kentte giymiştir. Yalnız unutmamak gerekir, sivil elbise derken çok seçenekli bir elbise değil, pantolon bir yerden, gömlek bir yerden, ayakkabı bir yerden. Sıra cekete gelince bulamıyorlar. Vali Bey'e durumu arz ediyorlar. O da yedek bir ceketim var onu alabilirsiniz diyor.” dedi.

Bu arada söze giren Doç. Dr. Saltuklu, “Dışarıdaki resimde de görüldüğü gibi ceket de oldukça büyük.” ifadelerini kullandı.

İlkleri sıralamaya devam eden Koç, “İlk defa kongre başkanı oluyor. Yine ilk defa Erzurum nüfusuna bu kentte kaydolarak nüfus kâğıdını alıyor. Bu nüfus kâğıdıyla ilk mebus seçildiği kent bu kenttir. Ve sonunda sevgili öğrenci kardeşlerim Erzurum aziz ve kutlu bir kenttir. Atatürk Üniversitesi öğrencileri olarak Atatürk'ün adına layık olmalısınız.” diye konuştu.

Koç, konuşmasının sonunda temsili olarak delegelerin yerine oturan öğrencilere, kongre karalarından bazı maddeleri okuyarak oylarına sundu.

“Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz.

Kuva-yi Milliye'yi etkili, milli iradeyi hâkim kılmak esastır.

Manda ve himaye kabul olunamaz.” kabul edenler.

Öğrenciler coşkulu bir şekilde ellerini kaldırıp kabul dediler ve alkışlarla kutladılar.

Muhsin Koç'a anlamlı ve duygu dolu konuşmasından ve bilgilendirmesinden dolayı Saltuklu ve öğrencileri ayrı ayrı teşekkür etti.

Saltuklu hoca ve öğrenciler, aynı binanın içerisinde bulunan Resim ve Heykel Müzesi'ndeki hat ve resim sergisini gezdiler. Binanın önünde topluca fotoğraf çekildiler.

Sonra Doç. Dr. Zübeyir Saltuklu ve öğrenciler, Tren Garı, Aziziye ve Mecidiye Tabyaları, Erzurum Kalesi, Üç Kümbetler, Yakutiye Medresesi, Çifte Minareli Medrese, Abdurrahman Gazi Türbesi, Palandöken Dağı, Botanik Park, Buz Hokey Salonu ve Atatürk Üniversitesi Spor Kompleksi ve Yüzme Havuzu gibi Erzurum'un tarihi, kültürel ve sosyal yerlerini gezdiler.

Her gezi yerinde bir öğrenci o yer hakkında bilgi verdi. Topluca fotoğraf çektirdiler.

Öğrenciler gezi sonunda yaptıkları açıklamada şunları söylediler: “Cumhuriyet Bayramımız bu geziyle daha anlamlı oldu. Bizlere araç tahsis ederek izin veren Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dekanlığına, Türkçe ve Sosyal Bilimler Bölüm Başkanlığına, hocalarımıza ve bu anlamlı kutlamaya önderlik eden değerli hocamız Doç. Dr. Zübeyir Saltuklu'ya çok teşekkür ederiz.”

Saltuklu hoca da öğrencileri yönelik yaptığı açıklamada, “Mutlu olduysanız ne güzel. Hepimizin Cumhuriyet Bayramı tekrar kutlu olsun” dedi.