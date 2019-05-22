Şampiyon Kros Takımı, Rektör Çomaklı'yı ziyaret etti

kez şampiyon olarak kırılması güç bir rekora imza atan Atatürk Üniversitesi Erkek Kros Takımı, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı makamında ziyaret etti.

25 üniversiteden 95 sporcunun katılımıyla gerçekleşen şampiyonada 34 puan toplayarak şampiyonluğu göğüsleyen Erkek Kros Takımı ve takım yöneticileri, kupayı Rektör Çomaklı'ya takdim ettiler.

Ziyarete, takım antrenörü Dr. Öğr. Üyesi Abdulvahit Doğar, Öğretim Görevlisi Münir Kurudirek, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Şube Müdürü Murat Şengül ile sporcular katıldı.

Antrenör Abdulvahit Doğar, Atatürk Üniversitesi Erkek Kros Takımının, şampiyonluğu yıllardır hiçbir takıma bırakmadığını ve Atatürk Üniversitesinin ismini her zaman en üst seviyede tutmak için çabaladıklarını ifade etti. Rektör Çomaklı'ya desteklerinden dolayı teşekkür eden Doğar, kazanılan başarıların devam edeceğini söyledi.

Takımın bu önemli başarısından dolayı yönetici ve sporcuları kutlayan Rektör Çomaklı ise, kros takımına gelecek müsabakalarda başarılar diledi. Spora ve sporcuya verilen maddi manevi her türlü desteğin sonuna kadar süreceğini söyleyen Rektör Çomaklı, sporun ülke tanıtımı için çok önemli olduğunu da belirtti.

Çomaklı: “Spor Bilimleri Fakültesi olarak Türkiye'nin en başarılı fakülteleri arasında yer alıyoruz. Son yıllarda Atatürk Üniversitesi takımlarının çeşitli spor branşlarında gösterdikleri başarılar göğsümüzü kabartıyor. Bu başarılarının devamlılığını sağlamak adına üzerimize düşen görevi yerine getirmeye daima hazırız. İlerleyen zamanlarda sizleri daha iyi yerlerde göreceğimize ve yeni şampiyonluklara imza atacağınıza gönülden inanıyorum. Sizler geleceğimiz olan pırıl pırıl gençlersiniz. Vatana ve millete yararlı birer birey olmanız bizim için her şeyden önemli” ifadelerini kullandı.

Ziyaretin ardından Rektör Çomaklı, şampiyon sporculara çeşitli hediyeler verdi.