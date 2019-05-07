Şampiyon sporcular Vali Memiş'i ziyaret etti

Aydın'da yapılan Türkiye Okullar Arası Gençler Halter Şampiyonasında dereceye giren, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Atatürk Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocuklar ve Anadolu Yıldız Liginde Kocaeli'nde yapılan Buz Hokey Müsabakalarında Türkiye üçüncüsü olan Nene Hatun Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocuklar Erzurum Valisi Okay Memiş'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, AÇSH Müdür Yardımcısı Tamer Ekinci, ASP Spor Kulübü Başkanı Nihat Polat, Antrenörler Hüseyin Çelik ve Şamil Koç, Türkiye Okullar Arası Gençler Halter Şampiyonasında 102 kilogramda Türkiye üçüncüsü olan Erhan Kayabaş ve Buz Hokey Müsabakasında Türkiye üçüncüsü olan çocuklar hazır bulundu.

Vali Memiş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki çocukların başarılarıyla gurur duyduklarını ifade etti.

Çocuklarla yakından ilgilenerek bir süre sohbet eden Memiş, “Çocuklarımızın başarıları bizleri mutlu ediyor. Sporda gösterdiğiniz başarıdan dolayı sizleri kutluyorum. Eğitimi asla ihmal etmeyeceksiniz. Eğitiminizden kopmayacaksınız, üniversite okuyacaksınız, kız çocuklarımız geleceğin eğitimli anneleri olmalı” dedi.

İl Müdürü İlbaş ise kurumun çocuk hizmetleri hakkında Vali Memiş'e bilgi verdi.

Ziyaret sonunda Vali Memiş başarılı sporculara çeşitli hediyeler taktim etti.

Çocuklar ise Vali Memiş'e teşekkür ederek, spordaki hedeflerini yüksek tuttuklarını ifade ettiler.