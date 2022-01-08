Rekor katılımlı ligde, final maçı Reşit Karabacak Spor Lisesi ile Tevfik İleri Anadolu Lisesi arasında oynandı. Karşılaşmayı 4-2 kazanan Tevfik İleri Anadolu Lisesi şampiyon oldu.

2021-2022 Okul Sporları Faaliyet Programında yer alan Erzurum GSİM ile Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen Liseler arası Futsal İl Birinciliği maçları erkeklerde Tevfik İleri Anadolu Lisesi'nin Şampiyonluğu ile sona erdi.

Yakutiye Spor Salonu'nda da erkeklerin şampiyonu belli oldu. 30 erkek takımı, 6 kız takımının katıldığı müsabakalarda erkeklerde 3. ‘lük 4'üncülük maçında Hilalkent Anadolu Lisesi, Yakutiye Anadolu Lisesi'ni 6-1 mağlup ederek turnuvayı üçüncü bitirdi. Yakutiye Anadolu Lisesi ise turnuvayı 4. Sırada tamamladı.

Yakutiye Spor Salonu'nda yapılan final maçında Tevfik İleri Anadolu Lisesi ile Reşit Karabacak Spor Lisesi karşı karşıya geldi. Celal Gül ile Zafer Adıgüzel hakem ikilisinin yönettiği maçta Uğur Gül ile Ahmet Kotan masa hakemliği yaptı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Erzurum Emniyet Müdür Yardımcısı Umut Ceylan, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Güngör Şenses, İl Hakem Kurulu Başkanı Cihat Çelikdağ'ın da izlediği final müsabakaları dolu tribünler önünde oynandı.

Final karşılaşması ise nefesleri kesti. Antrenörler Ersin Dizlek, Serkan Adin yönetimindeki Reşit Karabacak Spor Lisesi ile Akif Efe nezaretindeki Tevfik İleri Anadolu Lisesi'nin finali 6 gole sahne oldu.

Tevfik İleri Anadolu Lisesi kaptanı Halil İbrahim Nalkıran'ın 3 gol atarak hat trick yaptığı maçta Tevfik İleri Anadolu Lisesi, Reşit Karabacak Anadolu Lisesi'ni 4-2 mağlup etti. Kırmızı-siyahlıların diğer golü Okan Avaç'tan geldi.

Reşit Karabacak Spor Lisesi'nin gollerini ise Serdar Akay ile M. Berkay Keleş kaydetti.

Liseler Futsalda şampiyonluk bu sezon el değiştirdi. 4-2'lik zaferle şampiyon Tevfik İleri Anadolu Lisesi oldu. Futsalda şampiyonluk adresi değişirken, Tevfik İleri Anadolu Lisesi antrenörü Akif Efe ile talebeleri büyük bir coşku yaşadı.

Tertip Komitesi üyeliğini GSİM Spor Hizmetleri Müdürdü Güngör Şenses, Yücel Karakoç ile Fetullah Demir, Buket Sevindik, Muhammet Mavibaş ve Cemalettin Baytak'ın yaptığı şampiyonda ilk dörde giren takımlara kupaları ve madalyaları takdim edildi.

Turnuvada dereceye giren liselerin kupaları ve madalyaları İl Emniyet Müdür Yardımcısı Umut Ceylan, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Güngör Şenses, İl Hakem Kurulu Başkanı Cihat Çelikdağ ve öğretmenler tarafından verildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Güngör Şenses, grup müsabakalarında ilimizi temsil edecek olan Tevfik İleri Anadolu Lisesi'ne başarı dileklerini iletti.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Umut Ceylan, hakemlere de madalyalarını takdim etti.