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Şampiyona öncesi moral verdiler

Aşkale Kaymakamı Murat Karaloğlu ve Belediye Başkanı Dr.

Ahmet Yaptırmış, Aşkale 3 Mart Belde Spor Kulübü Başkanı Sinan Boyacı, Türkiye Taekwondo şampiyonası için Ankara'da mücadele edecek Aşkale Gençlik Merkezi Taekwondo takımını Antrenör Şuayip Gacır ile birlikte makamlarında ağırladılar.


07-15 Temmuz arası Ankara'da düzenlenen Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonası'na Aşkale Gençlik Merkezi Taekwondo Takımı 4 sporcu ile mücadele edecek. Şampiyona öncesi, sporcuları moral ve motivasyon amaçlı İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı makamlarında ağırladılar turnuva hakkında söyleşi yaparak sporculara başarı dileklerinde bulundular.

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