Şampiyona öncesi moral verdiler

Ahmet Yaptırmış, Aşkale 3 Mart Belde Spor Kulübü Başkanı Sinan Boyacı, Türkiye Taekwondo şampiyonası için Ankara'da mücadele edecek Aşkale Gençlik Merkezi Taekwondo takımını Antrenör Şuayip Gacır ile birlikte makamlarında ağırladılar.

07-15 Temmuz arası Ankara'da düzenlenen Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonası'na Aşkale Gençlik Merkezi Taekwondo Takımı 4 sporcu ile mücadele edecek. Şampiyona öncesi, sporcuları moral ve motivasyon amaçlı İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı makamlarında ağırladılar turnuva hakkında söyleşi yaparak sporculara başarı dileklerinde bulundular.