Şampiyonlardan Vali Memiş'e ziyaret

Estonya'nın Tallinn kentinde yapılan Avrupa Curlign Şampiyonasında 3'üncü olan Curling Kadın A Milli Takımı madalya ve yöneticileri ile birlikte Vali Memiş'i makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum'un kış sporlarından Türkiye'yi temsil ettiğini söyledi. Turnuvaya katılan 10 ülke arasında alınan başarının önemli olduğuna dikkat çeken Vali Memiş, “Erzurum artık kış turizminde dünyaya ismini duyurmuş bir şehirdir. İklim yapısından dolayı müthiş bir potansiyele sahibiz. Kayak merkezimizin yanında kapalı spor salonlarımızla birlikte kış sporlarında hem sporcu yetiştiriyoruz hem de uluslararası şampiyonalarda başarı elde ediyoruz. Her konuşmada bahsettiğim gibi sıkıcı kentler kan kaybediyor. Bizler Erzurum'u ve bölgemizi devletimizin desteğiyle başta kış sporları olmak üzere, tarımda, sanayi de, hayvancılıkta ülkemizin lokomotif şehri yapacağız. Bu vesile ile sporcularımızın başarılarını kutluyorum” dedi.

Ziyarete; Curling Federasyon Başkanı Kenan Şebin, 2'inci Başkan Ahmet Çelebi, Antrenör Sadık Topaloğlu, Yönetim Kurulu üyeleri Murat akın, Güngör Şenses, Erdal Karahan, Erzurum Curling İl Temsilcisi Resul Çelebi, sporcular; Öznur Polat, Dilşat Yıldız, Özlem Polat, Semiha Konuksever ve Beyzanur Konuksever katıldı.

Ziyaretin ardından Curlıng A Takımı yönetici ve sporcuları Vali Okay Memiş'e Curling forması hediye ettiler.