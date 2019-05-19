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Şampiyonluk kutlamaları sırasında ortalık karıştı

Erzurum’da şampiyonluk kutlamaları yapmak isteyen Galatasaray taraftarlarına BB Erzurumsporlu taraftarlar izin vermedi.

Erzurum'da şampiyonluk kutlamaları yapmak isteyen Galatasaray taraftarlarına BB Erzurumsporlu taraftarlar izin vermedi. İki grup arasında çıkan kavgada ortalık adeta savaş alnına döndü. 20 kişinin saldırdığı Galatasaray taraftarını polis iş yerine sokarak kurtardı.


Süper Lig'de 22. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın taraftarları Erzurum'da şampiyonluklarını kutlamak isteyince BB Erzurumspor taraftarı “Erzurum'da sadece Erzurumspor” sloganları atarak, kutlamaları engellemek istedi.


Cumhuriyet caddesi üzerinde birbirine giren iki takım taraftarını polis güçlükle ayırdı. Öte yandan BB Erzurumsporlu taraftarla Galatasaraylı taraftarlardan zorla aldıkları bayrakları ise yaktı.


Kavganın dağıldığı sırada cadde üzerinden geçen bir Galatasaray taraftarına ise yaklaşık 20 kişi saldırdı. Taraftarı bir polis cadde üzerindeki iş yerine sokarak kurtardı.

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