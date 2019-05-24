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Samsun'dan Erzurum'a kahramanlık türküleri

Milli Mücadele’nin 100.

Milli Mücadele'nin 100. Yılı münasebetiyle İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikler devam ediyor. Samsun İlkadım Güzel Sanatlar Lisesi ve Erzurum Yakutiye Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri “İlk Adımdan Kurtuluşa Kahramanlık Türküleri” adlı ortak konser verdiler.


Gazi Mustafa Kemal Atatürk' ün Samsun' a çıkışının 100.yılı nedeniyle yürütülen ”İlk Adımdan Kurtuluşa ” adlı proje kapsamında İlkadım Güzel Sanatlar Lisesi ve Yakutiye Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri milli mücadeleyi ve Atatürk'ü anlatan kahramanlık türkülerini Erzurum'da seslendirdiler.


15 Temmuz Milli İrade Konferans Salonun'da düzenlenen törene Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Aslan, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Proje kapsamında konser turnesine Kurtuluş Savaşının mihenk taşları Samsun, Amasya ve Erzurum'un ardından Sivas, Ankara, Afyonkarahisar, Kütahya ve İzmir'de devam edilecek.

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