Sanatçı Çiçek'in Sergisi “Doğuyorum” büyük ilgi gördü

Iğdır Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Tuncay Çiçek'in “Doğuyorum” adlı resim sergisi sanat camiasından tam not aldı.

At ve kedi sevgisini yağlı boya tablolarına yansıtan sanatçının, son sergisi Başkent'te de geniş yankı uyandırdı. Akademisyen ve Sanatçı Çiçek, “Doğuyorum” adlı sergisinin temasını şöyle tanımladı: “Sergimin ana teması insanoğlunun var olduğu andan itibaren yaşamın bir parçası olan at ve hayatımıza renk katan vazgeçilmezimiz kediler Evin zararlı haşerelerden kurtulmasına yardımcı olan kedilerin önemini anlatan bir sevgi yumağı anlattığımız İçimizde var olan at ve kedi sevgisini sembolize eden eserlerle geçmişe ket vurmak istedim.” Hayvan sevgisini sanata yansıtan Akademisyen Çiçek, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “İnsanoğlunun hayatında büyük bir yer edinen at ve kedilerin dünyasını ‘Doğuyorum' da yansıttım. Sanat camiasından da yoğun ilgi gören sergimize ilk günden itibaren Ankara ve çevre illerimizden de yoğun talepler var. İnşallah, ‘Doğuyorum'u diğer illerde de sanat severlerle buluşturacağız” diye konuştu.