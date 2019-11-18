Şanlıurfa'ya basket yağdırdı

Erzurum Gençlik Spor Tekerlekli Sandalye basketbol takımı Şanlıurfa Bedensel Engelliler Spor Kulübü'nü 78-20 mağlup etti.

Erzurum'u Şehit İlyas Kaya Tekerlekli Sandalye Basketbol 3. Liginde temsil eden Gençlikspor Kulübü kendi evinde Şanlıurfa Bedensel Engelliler Spor Kulübü'nü konuk etti.

Atatürk Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan maçta seyirci desteğini arkasına alan potanın bedensel engelli kartalları, rakibine basket yağdırdı.

Antrenör Ali Ekber Erol'un talebeleri, maçın başından sonuna kadar mücadeleyi üstün götürürken, attığı basketlerle farka gitti.

Alihan, Furkan, Ramazan, Arda ve Sebahattin'in etkili oyunu ve peş peşe attıkları sayılarla fark yapan Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı, sezonun ilk galibiyetini çok farklı skorla elde etti.

Erzurum ekibinin Coach'u Ali Ekber Erol, takımın farka gitmesi sonucu takının tek kadın sporcusu olan Gülçin Bentoğlu'na da şans verdi.

Sönmez Durmaz, Muhsin Şengül, Engin Gül, Ramazan Çelik, Sebahatin Demirtaş, M. Alihan Çıldan, Furkan Karaduman, M. Yasin Koç, Vedat Gül, Gülçin Bentoğlu ve M. Arda Ebren'den oluşan Erzurum Gençlik Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, galibiyet coşkusu yaşadı. Maçın gözlemciliğini Tahsin Öncül yaptı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Şube Müdürlerinden Letif Arslan ile TOHM Müdür Murat Tanas ve aynı zamanda Gençlik Spor Kulübü Başkanı olan Şube Müdürü Bülent Tilkidöğen de maçı izledi. Basketbol İl Temsilciliği Yönetim Kurulu üyeleri İlknur Yapağı da Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımını yalnız bırakmadı.