Şap hastalığına karşı tedbir için yıl sonuna kadar 3.5 milyon hayvan aşılanacak

Türkiye'nin önemli tarım ve hayvancılık bölgeleri arasında yer alan Erzurum'da hayvanları hastalıklardan korumak amacıyla her yıl uygulanan sonbahar dönemi şap aşısı çalışmaları başladı. Yıl sonuna kadar 3.5 milyon hayvanın aşılanacağı açıklanırken aşı yaptırmayan işletmeleri ise büyük para cezaları bekliyor.

Hayvan hastalıkları ve zararlıları ile mücadele kapsamında önemli çalışmalar yürüten Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2019 yılı Sonbahar Şap Aşılama Kampanyası başlattı. 2 Eylül tarihinde başlatılan kampanya 15 Kasım'a kadar devam edecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, şap hastalığının ülkeler arası canlı hayvan ve hayvansal ürün ticaretini olumsuz yönde etkilediğini, büyük ekonomik kayıplara neden olan; sığır, manda, koyun ve keçi gibi çift tırnaklı hayvanların akut ve çok bulaşıcı viral bir hastalık olduğunu belirterek, “Halk arasında “Dabak” olarak bilinen şap hastalığı, meydana getirdiği ekonomik kayıplar ve uluslararası ticarete getirilen kısıtlamalar nedeni ile dünya hayvancılığının en önemli problemlerinden birisidir. Hastalık etkeninin çok sayıda ve zamanla değişebilen serotiplerinin varlığı, kolay ve hızlı bulaşması, uygun tip aşı üretimi ve uygulama zorlukları, ortak sürü-mera-su kullanımı, yoğun hayvan hareketleri, komşu ülkelerde yetersiz mücadele ve bu ülkelerle uzun karasal sınırlarımızın olması gibi fazla sayıda bileşenle ilişkili olması gibi etmenler mücadeleyi zorlu kılmaktadır. Hastalığın ortaya çıkmadan önce önleyici tedbirler, hastalık ortaya çıktıktan sonra alınacak tedbirlerden her zaman daha az maliyet doğurmaktadır” dedi.

Akar, hastalıkla ilgili mücadelenin iki kademeli olarak belirlendiğini belirterek, ”İlk kademede; şap aşısı yapılmalı, yeni alınan hayvana şap aşısı yapılıp yapılmadığı bilinmeli, ahır girişinde sürekli olarak kireç veya dezenfektan bulundurulmalı, ahıra hayvan bakıcısından başkası girmemeli, sağımdan önce ellerin ve sağımda kullanılacak malzemelerin temizliğine dikkat edilmeli. İkincisi hastalıkta ise şüpheli hayvanlar derhal başka yere alınmalı, ahıra giriş, çıkış yasaklanmalı, hastalık bulaşan yem ve otlar yakılmalı, hasta hayvana ait sütler satışa sunulmamalı, satıcılar ahıra sokulmamalı” şeklinde konuştu.

Erzurum'da yıl sonuna kadar 3.5 milyon hayvanın aşılanmasının tamamlanacağını, aşı yaptırmayan işletmeleri ise büyük para cezalarını beklediğini kaydeden Akar, “Erzurum'da 127 veteriner sağlık personeliyle; 2018 yılında; 2,9 milyon aşılama, 451 bin hayvan sevki, yaklaşık 490 bin küpeleme ve 60 bin aktif işletmenin kontrolü yapılarak son yıllardaki mihrak sayılarımız önemli oranda düşürülmüştür. Bu kapsamdaki çalışmalarımız hız kesmeden devam etmektedir. 2019 yılında şu ana kadar 1.7 milyon aşılama çalışması yapılmıştır, yıl sonuna kadar 3,5 milyon aşılama yapılması hedeflenmektedir. Şap aşısı 2 aylıktan büyük tüm sığır cinsi hayvanlara uygulanmaktadır. İlk kez aşılanan buzağılara ise ilk aşılamadan 1 ay sonra rapel (tekrar) aşılama yapılmaktadır. Sonbahar dönemi aşılama kampanyası Bugün itibari ile başlayıp 15 Kasım'a kadar devam edecektir.5996 sayılı kanun gereği hayvan sahiplerinin kampanya döneminde büyükbaş hayvanlarına aşı yaptırmaları mecburidir. Aşı yaptırmayanlara ilgili kanun çerçevesinde işletme başı 11 bin 368 TL ceza uygulaması söz konusu olacaktır. Ayrıca hayvancılık desteklemelerinde aşılama ön şartlardan biridir. Başka bir deyişle destekleme almak için aşının yapılması zorunludur. Hayvan sevklerinde aşının yapılması mecburidir” açıklamasında bulundu.