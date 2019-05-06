Sarı Kırmızı Laleler büyülüyor

Erzurum'un Oltu ilçesinde Lale Dağı'nda açan sarı ve kırmızı laleler muhteşem bir doğal güzellik oluşturuyor.

Türkiye'nin endemik bitkilerinden olan türün doğada yok olma tehlikesi olan sarı ve kırmızı doğal laleler korumaya alınması isteniyor.

Müsiad Erzurum Şube Başkanı Fuat Demir, “İlçemizde bulunan Lale dağındaki bu güzelliği koruyup gelecek nesillere aktarabilmek için bu laleleri çoğaltmalıyız. Oltu Lale Dağındayız bir farkındalık oluşturabilmek için buradayız. Oltu lalesinin ne kadar güzel olduğunu burada fark ettik, hatta biz fark edemedik geçen gün Atatürk Üniversitesi'nde bir programda Oltu Lalesini duydum ve geldik yerinde gördük. Buradan yetkililere Oltu Kaymakamına Oltu Belediye Başkanına rica ediyoruz. Burayı sit alanı koruma alanı ilan edelim. Çünkü bu lale gerçekten tamamen doğal millet buraya gelsin kimse bunları koparmasın özellikle hayvan otlatıcıları bu bölgeye gelmesin. Buranın gelecekte Oltu Cağ Kebabı, Oltu taşımız ve Oltu lalemiz Oltu neden Lale şehri olmasın onun için bu dağı hep birlikte koruyalım” dedi.