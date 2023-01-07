Sarıkamış şehitleri anılıyor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sarıkamış Şehitleri'ni Anma Programı'na katılmak üzere trenle hareket ettiği Ankara'dan Sarıkamış'a giderken, sabah saatlerinde Erzurum'a ulaştı.

Bakan Kasapoğlu ile birlikte gençler, milli sporcular ve gazetecilerin yer aldığı tren bugün sabah saatlerinde Erzurum Garında mola verdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yöneticilerinin katıldığı karşılamada semaver çayı içen Bakan Kasapoğlu, “Tüm Sarıkamış kahramanlarımızı, bu aziz vatan için gözünü kırpmadan şehadete yürüyenler rahmetle, minnetle, şükranla anıyoruz. Sarıkamış ruhunu gençlerimizle birlikte ilelebet bu bilinci bu şuuru paylaşacağız inşallah” diye konuştu.

Tren daha sonra Sarıkamış'a hareket etti.