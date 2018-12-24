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Sarıkamış şehitleri için söylediği türkü sosyal medyada izlenme rekoru kırdı

Türk Halk Müziği sanatçısı Fikret Şimşek, Sarıkamış Harekatı’nın 104.

Türk Halk Müziği sanatçısı Fikret Şimşek, Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı anısına şehitler için söylediği destan sosyal medyada büyük ilgi gördü.


Erzurum'da yaşayan halk sanatçısı Fikret Şimşek, Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı anısına, Selami Yagar'ın yazdığı Mehmet Çalmaşur'un bestelediği türküyü seslendirdi. Sosyal medyada paylaşılan destan kısa sürede sosyal medyada en fazla izlenen video oldu.


Sarıkamış ruhunu tekrar hatırlatmak için böyle bir türkü yazdıklarını ifade eden Şimşek, “Bizler Sarıkamış şehitlerini anmak için böyle bir şey düşündük. Hem yazdık, hem söyledik sosyal medyada da oldukça ilgi gördü. Eğer Sarıkamış şehitlerimizi bir nebzede olsun hatırlatabildiysek ne mutlu bizlere” dedi.

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