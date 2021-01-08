İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sarıkamış şehitleri şiir yarışması sonuçları belli oldu

Atatürk Üniversitesi bünyesinde bu yıl ikincisi yapılan ‘Sarıkamış Şehitleri’ konulu şiir yarışmasında dereceye giren şiirler ve sahipleri belli oldu.

Atatürk Üniversitesi bünyesinde bu yıl ikincisi yapılan ‘Sarıkamış Şehitleri' konulu şiir yarışmasında dereceye giren şiirler ve sahipleri belli oldu. Feyza Korkmaz isimli yarışmacının şiiri 117 şiir arasından birinci seçildi.


Atatürk Üniversitesi ODAK (Orta Doğu ve Orta Asya-Kafkaslar Araştırma ve Uygulama Merkezi) araştırma merkezinin tertiplediği yarışmaya 117 şiir gönderildi. Değerlendirmeyi yapan Jüri üyeleri birbirinden zengin içerikteki şiirleri seçmede zorlandılar. Şair Dağlar Özügüç ve Yavuz Selim Ay'ın jüri olduğu programda ‘Her şehit bir kardelen' şiiriyle Feyza Korkmaz birinci oldu. Firdevs Meral ikinci olurken Ömer Faruk İpek ise üçüncü sırada yer aldı. Sarıkamış'ta önümüzdeki yıllarda da devam edeceğinin belirtildiği yarışmada derece alanlara şair Gürsoy Solmaz'ın kitapları hediye edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.