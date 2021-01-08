Sarıkamış şehitleri şiir yarışması sonuçları belli oldu

Atatürk Üniversitesi bünyesinde bu yıl ikincisi yapılan ‘Sarıkamış Şehitleri' konulu şiir yarışmasında dereceye giren şiirler ve sahipleri belli oldu. Feyza Korkmaz isimli yarışmacının şiiri 117 şiir arasından birinci seçildi.

Atatürk Üniversitesi ODAK (Orta Doğu ve Orta Asya-Kafkaslar Araştırma ve Uygulama Merkezi) araştırma merkezinin tertiplediği yarışmaya 117 şiir gönderildi. Değerlendirmeyi yapan Jüri üyeleri birbirinden zengin içerikteki şiirleri seçmede zorlandılar. Şair Dağlar Özügüç ve Yavuz Selim Ay'ın jüri olduğu programda ‘Her şehit bir kardelen' şiiriyle Feyza Korkmaz birinci oldu. Firdevs Meral ikinci olurken Ömer Faruk İpek ise üçüncü sırada yer aldı. Sarıkamış'ta önümüzdeki yıllarda da devam edeceğinin belirtildiği yarışmada derece alanlara şair Gürsoy Solmaz'ın kitapları hediye edildi.