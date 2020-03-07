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Şarkıcı Onur Elmas yeni projelerini anlattı

Şarkıcı Onur Elmas, en kısa sürede yeni bir single yapacağını söyledi.


Yaklaşık olarak 1 sene önce yaz ayında çıkarmış olduğu ''Yürüyorum Yoluna'' ve ''Param Yok'' isimli şarkısı ile gündeme gelen ve her platformlarda yayınlanarak dinleyicilerin büyük beğenisini kazanan Onur Elmas, aradan geçen 1 yılın ardından sevenlerinin de desteği ve istekleri üzerine tekrar şarkı çalışmalarına başladı. Elmas, en kısa zamanda yeni single yayınlayacağını sevenlerine duyurdu. Şarkıcılığının yanı sıra birçok ünlü isminde klibini çeken Onur Elmas bu projelerin son bulmayacağını açıkladı.

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