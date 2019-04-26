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Satranç turnuvası düzenlendi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında Özel Erzurum Bilge Koleji ve Satranç Federasyonu Erzurum il Temsilciliği tarafından satranç turnuvası düzenlendi.


Merkez Aziziye ilçesindeki Özel Bilge Koleji ev sahipliğinde yapılan turnuvada 7-8, 9-10, 11-12 ve 13-14 olmak üzere dört yaş kategorisinde müsabakalar düzenlendi. Müsabakaya katılan 200 öğrenci kıyasıya yarışırken, okul içinde kendileri için ayrılan bölümde bekleyen velilerde büyük bir heyecan yaşadı. Yarışma sonucunda dereceye giren yarışmacılar, satranç federasyonu üyeleri ve Özel Bilge Koleji idarecileri tarafından altın, madalya ve katılım belgesi ile ödüllendirildi.


Özel Bilge Koleji Kurucu Müdürü Abdullah Samancı, "Bilge Koleji olarak gençlere ve onların gelişimine olan yatırımımız aralıksız devam edecek. Çocukların dostane bir ortamda yarışarak gelişmeleri bizim için önemliydi. Düzenlediğimiz organizasyonla bu ortamı sağladığımız için son derece mutluyuz. Müracaatın çok fazla olması nedeniyle katılan öğrenci sayısını 200'le sınırlandırdık" diye konuştu.

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