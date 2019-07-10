“Savaşın çocukları” sergilendi

Savaşlarda en çok çocukların öldüğüne dikkat çeken kurs öğrencileri, yakalarına yara bandı takarak, serginin açılışına katıldı.

‘Savaşın Çocukları' adlı kara kalem resim çalışması Yakutiye Medresesi'nde sergilendi. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Palandöken Gençlik Merkezi Sanat Atölyesinde Eğitmen Gözde Geyik ve Merve Söylemez nezaretinde 20 kursiyer öğrenci tarafından hazırlanan 60 tane kara kalem çalışması sergisi açıldı. Bilimsel Teknoloji ile Resimleri birleştiren öğrenciler serginin açılışına katılan protokol tarafından ayakta alkışlandı.

60 resmin yer aldığı serginin açılışı Gençlik ve Spor Bakanlığı STL'lardan Sorumlu Daire Başkanı Osman Çetiner, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Osman Akar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, Topu Kadastro Bölge Müdür Yardımcısı Hasan Okumuş, Palandöken Gençlik Merkezi Müdürü Memet Gözütok, Oltu ve Yöresi Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hakan Demir, Başkan Yardımcısı Ayhan Yarar, Marmara Oltulular Derneği Başkanı Fatih Hiçdurmaz, Eğitmenler Gözde Geyik ve Merve Söylemez'in katılımı ile yapıldı.

‘Savaşın Çocukları' adı verilen ve üç ayda yapılan 60 tane kara kalem resim çalışmasının özelliklerinden bahseden Palandöken Gençlik Merkezi Müdürü Memet Gözütok, serginin bilimsel teknoloji ile resmin birleştiğini söyledi.

Gözütok, “QR sistemi sayesinde üzerine tıkladığımız resimde resmi hangi kursiyerin yaptığını görebiliyoruz. Ayrıca QR sayesinde kursiyerlerimizin resmi hangi duygu ve düşünceler ile yaptığını görebiliyoruz” diye konuştu.

Ziyaretçileri oldukça duygulandıran resim sergisinin en dikkat çeken noktalarından biri de kursiyerlerin yakalarında yara bandı ile sergiye katılmalarıydı.

Palandöken Gençlik Merkezi Müdürü Memet Gözütok, “Bu sergi Mültecilerin durumunu, silah satışlarının artışını gösteriyor. Ayrıca savaşlarda en çok çocuklar ölüyor. Kara kalem çalışması da aslında kara talih olarak göze çarpıyor. Rabbim kimseye savaşlar yaşatmasın. Bugünde kursiyerlerimiz savaşın bıraktığı olumsuz izlerine ve kara talihine dikkat çekmek için yakalarına yara bandı takarak sergiye katıldılar. İnşallah çocuklar ağlamaz” şeklinde konuştu.

Palandöken Gençlik Merkezi Sanat Atölyesinde 20 öğrenci ile birlikte ‘Savaşın Çocukları' resim sergisini açmanın gururunu yaşadıklarını belirten eğitmenler Gözde Geyik ile Merve Söylemez, “Savaşlarda en çok çocukların öldüğüne dikkat çekmek için bu resim sergisini açtık. Yakalarımıza yara bandı takarak anlamlı bir farkındalık oluşturduk” diye konuştular.

Bu arada Yakutiye Medresesinde açılan ‘Savaşın Çocukları' adlı resim sergisi iki gün açık kalacak ve vatandaşlar tarafından gezilebilecek.