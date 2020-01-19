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Savunma sanayisinden belediyecilik hizmetlerine İHA

Belediyecilik hizmetlerinde hemen her alanda varlığını hissettiren Aziziye Belediyesi, geçtiğimiz hafta Ankara ATO’da düzenlenen Akıllı Şehirler fuarında dikkatlerini üzerine topladı.

Belediyecilik hizmetlerinde hemen her alanda varlığını hissettiren Aziziye Belediyesi, geçtiğimiz hafta Ankara ATO'da düzenlenen Akıllı Şehirler fuarında dikkatlerini üzerine topladı. Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin Alperhan Akbulut kaptanlığında kurduğu TULPAR takımının 3 ay içerisinde uçuşa hazır hale getirdiği prototip İnsansız Hava Aracı, belediyecilik hizmetlerinde Erzurum'da ilk olma özelliği taşıyor. Aziziye Belediyesinin destekleri ile tamamlanan Aşkar İnsansız Hava Aracının belediyecilik hizmetlerinde büyük ölçüde hizmetlerin tamamlanmasında kullanılması öngörülüyor. 40 kilometre haberleşme menzili olan Aşkar'ın 20 dakika süreyle havada kalabildiği belirtildi. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, İHA'ların uzun süreli havada kalış sürelerinin ve menzillerinin artırılması konusunda desteklerinin süreceğini ifade etti.


İHA'lar Aziziye'de büyük çığır açacak


Aziziye Belediyesinin hizmet alanı olarak Erzurum merkez belediyeleri içiresinde en fazla coğrafi alana sahip olduğunu hatırlatan Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, özellikle kış aylarında zorluğu hissedilen hizmet çalışmalarının İnsansız Hava araçları ile minimize edilebileceğinin altını çizdi. İHA'lar sayesinde kapalı köy yollarının belirlenmesi ve eksik hizmetlerin belirlenmesinin mümkün olacağını söyleyen Başkan Orhan, “Savunma sanayimizde dünyada ilk sıraları alan İnsansız Hava Araçlarımız yerel yönetimlerin hizmetlerinde de rol alacaktır. Özellikle Aziziyemiz 1702 kilometrekare alanıyla Erzurum'un en geniş ilçeleri arasında olması hasebiyle mahallelerimize ulaşım konusunda zorluklar yaşanabiliyor. İHA'larımızla artık ilçenin kontrolünü sağlamamız mümkün olmakla birlikte belki de tek koordinat vererek imar ve çevresel hizmetlerin denetimini sağlamış olacağız” diye konuştu.


Aziziye Belediyesi ile Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin kurduğu TULPAR İnsansız Hava Aracı takımı arasında işbirliği protokolü imzalandı. Kulüp öğrencileri tarafından önceden hazırlanan TEKNOFEST yarışmasında dereceye giren AŞKAR isimli insansız hava aracı, belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere yapay zeka aracılığıyla yeniden şekillendirildi. Havadan görüntü alabilme avantajı bulunan AŞKAR'dan öncelikle havadan denetleme, kaçak yapılaşma, koordinat denetimi, kaçak hafriyat dökümü tespit noktasında faydalanılacak. AR-GE çalışmasıyla birlikte diğer hizmetlerde kullanılabilecek.

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