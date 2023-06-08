Seç Market Erzurum'da esnafla buluştu

Esnafı destekleyip güçlendiren iş modeliyle perakende sektöründe öne çıkan Seç Market, Erzurum'da potansiyel iş ortaklarıyla bir araya geldi. Seç Market Genel Müdürü Altan Sekmen, toplantıda geleneksel esnaf kültürünü modern marketçilikle buluşturan Seç Market iş modelini, esnafa ve yerel ekonomiye sağladıkları katkıyı anlattı.

“2 bin 500'ü aşan mağaza ile sektöre değer katıyoruz”

Perakende sektöründe esnafı rekabette güçlendiren iş modeliyle öne çıkan Seç Market, Erzurum'da halihazırda kendi işletmesi olan veya bu alanda yatırım yapmak isteyen potansiyel iş ortaklarıyla buluştu. Toplantıya katılan Seç Market Genel Müdürü Altan Sekmen, katılımcıların sorularını yanıtlayarak Seç Market'in bugün Türkiye genelinde 2 bin 500'ü aşan mağaza sayısıyla sektöre kattığı değerle ilgili bilgi verdi. Sekmen, tüm Türkiye'de olduğu gibi Erzurum'da da küçük esnafı rekabette güçlendirirken yerel ekonomiye de katkı verme hedefiyle çalıştıklarını ifade etti.

Kadın girişimci ve istihdama destek oluyor

Geleneksel esnaf kültürünü modern marketçilikle bir araya getiren Seç Market, esnafa ve müşterilerine sağladığı avantajlarla Türkiye genelindeki mağaza sayısını hızla artırırken ülke ekonomisine de katkı sunuyor. Mağaza sahipleri ve çalışanlarıyla birlikte 5 bin kişiyi aşan bir ekosisteme sahip olan Seç Market'in iş ortakları arasında yüzde 10'u aşan oranda kadın girişimci de bulunuyor. Çoğunluğu aile işletmesi olan Seç Marketlerde önemli sayıda kadın da ailesiyle beraber çalışıyor veya istihdam ediliyor. Bu yönüyle Seç Market, kadın girişimciliği ve istihdamına da destek veriyor.

Hem mahalleli hem de kurumsal yapının parçası

Seç Market iş modelinde, Seç iş ortakları kendi işinin sahibi olmaya ve “mahalleden biri” kalmaya devam ediyor. Bayi sahipleri aynı zamanda kurumsal bir yapının parçası oluyor; mağazalarını modern bir görünüme ve işleyişe kavuşturuyorlar. İş ortakları Seç Market'in tedarik gücü sayesinde ürünlerini uygun fiyatlarla, hızlı ve kolay bir şekilde temin ederek sektördeki rekabette önemli bir avantaj elde ediyor. İsterlerse raflarında bulundukları bölgenin yöresel ürünlerine de yer vererek yerel üreticilerin de ekonomik olarak güçlenmesine katkı sunuyorlar. Kurumsal ve güvenilir bir kimlik, modern görünüm ve uygun fiyatlar müşteri memnuniyetinin de artmasını sağlıyor. İş birliği kapsamında; Seç Market'e dönüşen esnafa mağaza içi yerleşim ve raf dizilimi, dijital altyapı, sosyal medya iletişimi gibi alanlarda destek veriliyor; operasyon ve finans yönetimi gibi konularda danışmanlık hizmetleri veriliyor.