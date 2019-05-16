ŞEHİRDER Genel Sekreteri Kadir Yaşar: “Dallıkavak ve Kırık tünelleri geciktikçe, Ovit Tüneli Kuzey ilçelerimizi Rize'ye bağlayacaktır”

Toplantıda Erzurum ile ilgili birçok konu ele alındı.

Konuyla ilgili ŞEHİRDER Yönetim Kurulu adına bir açıklama yapan ŞEHİRDER Genel Sekreteri Kadir Yaşar, şehrin çok ciddi sorunları var ve bu sorunların tespitleri, çözüm önerileri ve kamuoyunda farkındalık oluşmasıyla ilgili çalışmalara başladıklarını ileriki günlerde yapacakları görüşme ve toplantılarla bu meseleleri kamuoyuyla paylaşacaklarını ifade etti.

Ele aldıkları en önemli meselelerden birinin “Ovit tünelinin Erzurum'un Ekonomisine, Demografisine ve Sosyokültürel Yapısına Tesirleri” olduğunu ifade eden Kadir Yaşar, Ovit tüneliyle beraber İspir-Erzurum arasındaki Dallıkavak ve Kırık tünelleri açılmazsa yahut yapımları gecikirse Erzurum'un tarihi şehir kimliğinde ciddi erozyonlar yaşanabileceğine dikkat çekti. ŞEHİRDER Genel Sekreteri Kadir Yaşar sözlerine şöyle devam etti. “Hükümetimizin gayretleri ve Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük destekleriyle dünyanın en uzun çift tüplü tüneli, yaklaşık 15 km uzunluktaki Ovit Tüneli geçtiğimiz yıl açıldı ve Erzurum'u Karadeniz'e bağlayan yolda önemli bir adım atıldı. Ancak Ovit'in açılışından bu yana geçen sürede gördük ki Ovit aslında Erzurum'un kuzey ilçelerini Rize'ye bağladı. İspir ve Pazaryolu ilçelerimizin ticareti, ekonomisi, turizmi, kültürel gelişimi zaten var komşuluk ilişkilerinin yanında Ovit'le beraber Rize ile entegre olma sürecine girmiştir. Bu durum, sadece coğrafi komşuluğun doğal sonucu olarak açıklanamaz. İnsanın ve paranın hareketlerinde yol ve ulaşım en önemli nedendir. Hal böyleyken, İspir ve Pazaryolu ilçelerimizi Erzurum'a bağlayan yol zemin ve güzergâh olarak bugün itibariyle Türkiye'nin en sıkıntılı, en çetin yollarından biridir. Otobanlarımızla gurur duyduğumuz bu çağda İspir-Erzurum yolu zamanın 50 yıl gerisinde kalmıştır. Ulaşım güçlüğü nedeniyle İspirli hastasını Erzurum'a değil ulaşımı çok daha kolay olan Rize'ye götürecektir, malını pazarlamaya yahut mal almaya Erzurum'a değil Rize gidecektir. Öğrenciler okumak için Erzurum'daki Üniversitelere değil Rize'deki üniversiteye gideceklerdir.

Meselenin sadece Erzurum'a değil ülkenin güvenliğine de bakan birçok yönü vardır. Kuzey ilçelerimizdeki nüfusun zamanla Erzurum'dan kopması bin yıllık Türk şehri olan Erzurum'un demografik yapısının değişmesine yol açacaktır. Bin yıldır hudut, geçit ve kale şehir olan Erzurum, Anadolu'nun ve ülkemizin güvenliği için kilit şehirdir. Erzurum'un kilit şehir özelliği, barındırdığı Türk nüfusuyla doğrudan ilgilidir. Meseleyi anlamak için kuzey ilçelerimizdeki nüfusu çıkarın, Erzurum'daki insan kaynağı tablosuna bakın. Hal böyleyken, yerel ve ulusal anlamda Erzurum'da alınacak her kararın ve yapılacak her yatırımın bu hakikat ve hassasiyet göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmesi elzemdir. Erzurum'da olan nüfus hareketliliğini elbette devletimizin ilgili kurumları dikkatle izliyordur.

Tüm bunlardan ve daha başka birçok nedenden dolayı Ovit'in Erzurum'u bölmemesi, sadece İspir ve Pazaryolu'nu değil Erzurum'u ve Doğu'yu Karadeniz'e bağlaması için acilen Erzurum-İspir arasındaki Dallıkavak ve Kırık tünellerinin tamamlanması ve hizmete açılması gerekir. Bu iki tünelin, planlanandan geç açılması da çözüm olmayacaktır. Çünkü ticareti, turizmi, ziyareti, zihni ve kültürü kısacası ayağı Rize'ye alıştıktan sonra insanları bir daha geriye döndürmek imkânsızdır. Konu hakkındaki endişelerimizi kamuoyuyla paylaşıyor, yetkililerin sesimize ve meselenin hassasiyetine duyarsız kalmayacaklarını umuyor, Dallıkavak ve Kırık tünellerinin bir an evvel tamamlanmasını bekliyoruz.”