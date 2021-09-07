Şehirlerarası yolculukta yeni dönem başladı, masalsı yolculuğu tercih edenlere aşı kartı soruldu

Covid-19 tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge doğrultusunda 6 Eylül'den itibaren şehirlerarası trenlerde seyahat edecek yolcuların aşı kartlarını ya da 48 saat içinde yaptırılan negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri zorunluluğu getirilmişti. Genelgenin ardından TCDD'ye bağlı Kars-Erzurum-Erzincan-Sivas-Kayseri-Kırıkkale-Ankara istikametinde hizmet veren ve masalsı yolculuk yapmak isteyenlerin ilk tercihi olan Doğu Ekspresinin yolcularına bugün aşı kartı ve PCR testi soruldu.

Aşılarını olan yolcular seyahat için hiçbir engelle karşılaşmadan biletlerini alırken aşı yaptırmayan veya 48 saat içerisinde yaptırılan negatif PCR testi olmayan kişilerin seyahat etmesine izin verilmedi.