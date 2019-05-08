Şehit Hasan Yılmaz KAİHL Proje Okulu öğrencileri Adliye'de

Şehit Hasan Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Proje Okulu'nun Pansiyonunda yatılı kalan öğrenciler, Okul Müdireleri Meryem Özgün ve Pansiyon Müdür Yardımcısı Nursel Kuran ile birlikte Adliye Sarayına gelerek 3. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi Pınar Demir Yılmazel'i makamında ziyaret ettiler. Hakim Pınar Demir Yılmazel ile bir süre makamında sohbet eden kız öğrenciler hakimlik mesleği hakkında bütün merak ettikleri soruları Hakime Hanıma yönelttiler.

Hayatlarında ilk kez Adliye Kurumu gören öğrencilerin oldukça heyecanlı oldukları ve bu mesleğe ilişkin tüm ayrıntıları dikkatle inceledikleri gözlendi. Bu arada öğrencilerin heyecanlı ve meraklı sorularını tek tek büyük bir sabırla ve nezaketle cevaplandıran Hakim Pınar Demir Yılmazel, öğrencilere Duruşma Salonunun kapılarını da açtı.

Hakim Pınar Demir Yılmazel duruşma salonunu öğrencilere tanıtarak burada görev yapan yardımcı personel hakkında da bilgi verdi. Ardından bu mesleği tercih etmek isteyen öğrencilere cübbe giydirilerek birlikte hatıra fotoğrafı çektirildi.

Hakim Yılmazel'den altın tavsiyeler

3. Asliye Hukuk Hakimi Pınar Demir Yılmazel, hakimlik mesleğinin çok onurlu ve kutsal bir meslek olduğunun altını çizerek, mesleğe gönül veren lise öğrencilerine şimdiden planlı, programlı ve disiplinli bir şekilde çalışmaya başlamaları gerektiğini söyledi.

Öğrencilerin, “hakimlerin karar verirken kul hakkını gözetip gözetmediklerini merak ediyoruz “ şeklindeki sorularına karşılık, Hakim Pınar Demir Yılmazel şöyle cevap verdi: “ Hakimler her zaman ellerindeki delillere, belgelere, tanıklara ve en önemlisi de yasalara göre karar verirler. Hiçbir kendi şahsi kanaatine göre karşısındaki insana masum yada suçlu hükmünü veremez. Yasaların bize tanıdığı yetkiye dayanarak ve elimizdeki dosyada yer alan bilgi ve belgelere, tanıkların ifadesine ve vicdanımızın da sesine kulak vererek karar veririz. Kısaca yasalar neyi öngörüyorsa hakimler ona göre hüküm verir.

Öte yandan öğrencilerin hakimlik mesleğine yönelik sorularına içtenlikle cevap veren Hakim Pınar Demir Yılmazel, herkesin hakim, doktor avukat, savcı olamayacağını; ayakkabı tamircisi, manav, terzi, temizlikçi ve çocuk bakıcısına da ihtiyaç olduğunu kaydetti. Hakim Yılmazel şöyle dedi: ”Sevgili gençler hangi mesleği yaparsanız yapın mesleğinizi severek ve benimseyerek en mükemmel şekilde yapın. En iyi çaycı, en iyi tezgahtar, en iyi manav olmaya özen gösterin. Bu meslekler olmadığı takdirde bizler bu hizmetleri nereden alabileceğiz? Herkesin sizi tercih etmesi için dürüst ve çalışkan olun. Böylece hak ettiğiniz kazanca da sahip olursunuz.

Ayrıca hangi mesleği yaparsanız yapın; ailenize, topluma, kendinize, vatanınıza ve milletinize karşı hayırlı, onurlu, şahsiyetli bireyler olmaya çalışın. Her meslekte iyi insanlar ve kötü insanlar olacaktır. Günlük hayatınızda bu insanlarla sık sık karşılaşacak ve birlikte yaşamak zorunda kalacaksınız. Onun için iyi ve düzgün ahlaklı, hem Allah'ın hem de kulların sizden razı olacağı insanlar olarak yaşamanızı diliyorum.

Hakim Pınar Demir Yılmazel'in kendilerini kabul etmesinden ve samimi yaklaşımından ötürü çok mutlu olduklarını ve kafalarındaki mevcut hakim imajının silindiğini anlatan Şht. Hasan Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Proje Okulu Pansiyon Öğrencileri: “Bizim beynimizde yaşlı, sinirli, asık suratlı, bizimle konuşmayacak bir hakim imajı vardı. Ancak Pınar Hakime Hanımı tanıdıktan sonra hakimler hakkındaki ön yargımız değişti.” Dediler. Bunun üzerine 3. Asliye Hukuk Hakimi Pınar Demir Yılmazel, “Hakimler, ilk önce kendilerine hakim olmalılar. Ben gençleri çok seviyorum. Benim de 4 çocuğum olmasına rağmen hala anne ve babamın sözlerini dikkatle dinlerim. Anne ve babama saygıda kusur etmem. Size de tavsiyem annelerinizin, babalarınızın ve sizi yetiştiren öğretmenlerinizin sözünden çıkmayın” diye konuştu.

Bu arada Okul Müdiresi Meryem Özgün ve Okul Pansiyon Müdür Yardımcısı Nursel Kuran ise Proje Okulu olarak bundan sonra da çeşitli meslek mensupları ve sivil toplum yöneticilerini ziyaret ederek, öğrencilerin hedeflerini belirlerken, seçici olmalarına katkıda bulunacaklarını vurguladılar.

Ziyaretin ardından Adliyeden ayrılan öğrenciler Adliye Sarayı önünde hatıra fotoğrafı çektirdiler.