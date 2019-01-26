Şehit Polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

İzmir-Aydın kara yolu Ödemiş Köprüsü mevki'inde meydana gelen hasarlı bir kaza nedeniyle yol güvenliği aldığı sırada, Hüseyin U.'nun kullandığı minibüsün çarpması sonucu şehit olan polis memuru Tahir Kaltar memleketi Erzurum'da toprağa verildi.

İzmir'in Torbalı ilçesinde, hasarlı trafik kazası sonrası yola güvenlik önlemi için duba koymak isterken minibüsün çarptığı polis memuru Tahir Kaltar (27), çarpmanın etkisiyle bariyerlerden aşağıya düştü ve ağır yaralandı. Yaralanan Kaltar, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Dün memleketi Erzurum'a getirilen Şehit Polis Memuru Kaltar bugün Erzurum'un Köprüköy İlçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit polis memuru Kaltar'ın cenazesi, Köprüköy ilçesindeki Orgeneral Selahattin Demircioğlu Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Köprüköy Şehitliğine defnedildi.

Cenaze törenine Erzurum Valisi Okay Memiş, AK Parti Milletvekili Selami Altınok, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9.Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Serdengeçti, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit polis memurunun bir hafta önce ailesiyle görüştüğü öğrenildi. KOAH hastası babası Ziyaettin Kaltar'ın ameliyatı için Erzurum'a gelen şehidin, babasının ameliyat olması için yakın zamanda kredi çektiği öğrenildi. Baba Kalkan ise ameliyatlı olduğu için cenaze törenine ambulans içerisinde sedye ile katıldı.

Cenaze namazının ardından Şehit Tahir Kaltar'ın kardeşleri Sinan, Rıdvan ve Enes Kaltar cenaze aracının üzerinde şehit kardeşlerinin yanına binmek istedi.

Ayrıca Şehit Kaltar'ın abisi Rıdvan Kaltar'ın da polis memuru olduğu öğrenildi.