Şehit ve Gazi Aileleri onuruna yemek programı düzenlendi

Palandöken Kayak Merkezinde bir otelde düzenlenen programa, Erzurum Vali Yardımcısı Saadettin Doğan, Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan, Erzurum 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, askeri erkan, şehit ve gazi aileleri katıldı.

Doğan, programda yaptığı konuşmada, Çanakkale Zaferinin tarihi açıdan önemine değinerek şunları söyledi: ‘'Milletimizin dirayet ve cesaretle şahlanışının en güzide örneklerinden biri olan Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümünü büyük bir onur ve heyecanla idrak ediyoruz. Bu zafer, canlar feda ederek yaşama hakkına ulaşan bir milletin kahramanlık destanıdır. Çanakkale inancın, fedakârlığın ve azmin sembolüdür. Çanakkale dağların, taşların şüheda gövdesine büründüğü yerdir. Bütün farklılıklarımızla bir ortak ülkü etrafında tek yürek olduğumuzda güçlüklerin üstesinden nasıl geldiğimizi gösteren bu ihtişamlı zafer, milletçe etrafında birleşeceğimiz en önemli değerlerimizden biri olmuştur. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır dizeleri milli mücadelenin önemini anlatıyor. Bu duygu ve düşüncelerle Çanakkale Zaferi'nin 104. yılını kutlarken dipdiri olduklarına şüphesiz inandığımız tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum.''

Programın ardından Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Lala Paşa Camiinde şehitler için Mevlidi Şerif programı düzenlendi.