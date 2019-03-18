Şehit yakınları ve Gazi Derneklerine ziyaret

18 Mart Şehitler Günü münasebetiyle Erzurum Vali Yardımcısı Saadettin Doğan, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mevlüt Doğan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, İl Müdür Yardımcısı İsmet Erdal ve askeri erkan, Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şubesi, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği ile Şehit Aileleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğini ziyaret etti.

Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şube Başkanı Salih Mesci ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şube Başkanı Recep Akgül, Aileleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hatem Tetik ile görüşen kent protokolü, şehit yakınları ve gazilerin sorunlarını dinledi.

Mesci, derneğin kamu yararına bir dernek olduğunu belirterek, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Daha sonra ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneğinin hizmet binasını ziyaret eden kent protokolü, Dernek Başkanı Recep Akgül'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Akgül, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şehit yakınlarına destek veren kurumlara teşekkür etti.

Aileleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hatem Tetik'i de ziyaret eden kent protokolü Başkan Tetik'ten çalışmaları hakkında bilgi aldı.