İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şehitler için Palandöken'e dev Türk Bayrağı astılar

Erzurum İl Jandarma Komutanlığına bağlı arama kurtarma ekipleri, İdlib’de şehit olan 33 asker için Palandöken’e dev Türk Bayrağı astı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığına bağlı arama kurtarma ekipleri, İdlib'de şehit olan 33 asker için Palandöken'e dev Türk Bayrağı astı.


Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejiminin askeri konvoya yaptığı saldırı sonucu şehit olan askerler için Türkiye'nin her yeri bayraklarla donatılırken, Erzurum İl Jandarma Komutanlığına bağlı arama kurtarma ekipleri de Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden birisi olan Palandöken Kayak Merkezine dev Türk Bayrağı asarak şehitleri andı.


Çelik halatlar üzerine ilerleyen ekipler dev Türk Bayrağını özenle açtıktan sonra dalgalandırdı. Bu anlar drone ile havadan görüntülendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.