İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Şehitler mezarları başında anıldı

Erzurum’da Türk Polis Teşkilatı’nın 174’üncü kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası nedeniyle Erzurum Asri Mezarlığında düzenlenen programla şehit polisler mezarı başında anıldı.

Erzurum'da Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası nedeniyle Erzurum Asri Mezarlığında düzenlenen programla şehit polisler mezarı başında anıldı.


Kuran okunması ile başlayan programda, şehitler için dua edildi. Erzurum İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ile beraberindekiler Asri Mezarlığı'nda bulunan 6 şehidin mezarını ayrı ayrı ziyaret ederek, dualar okudu. Şehit polislerin mezarlarına karanfil de bırakıldı.


Şehit aileleri ise İl Emniyet Müdürü Aslan'a eşlik ederek şehit mezarlıklarına karanfil bırakıp dua ettiler.


Düzenlenen programın ardından Polis Özel Harekat şehitler için saygı atışı gerçekleştirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.