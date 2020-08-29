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Şehitler törenle memleketlerine uğurlandı

Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde güvenlik güçlerinin PKK’lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Uzman Çavuş İdris Şahin ve Uzman Çavuş Ceyhun Arslantürk’ün cenazesi, Erzurum’da düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde güvenlik güçlerinin PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Uzman Çavuş İdris Şahin ve Uzman Çavuş Ceyhun Arslantürk'ün cenazesi, Erzurum'da düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı.


Erzurum adli tıp kurumunda otopsisi yapılan şehitlerin naaşı daha sonra memleketlerine uğurlanmak üzere Erzurum havalimanına getirildi. Burada şehit Uzman Çavuş İdris Şahin ve Ceyhun Arslantürk için uğurlama töreni düzenlendi. Törene Erzurum Valisi Okay Memiş, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat ve askeri erkan katıldı.


Şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşları görev arkadaşlarının omuzlarında tören alanına getirildi. Burada şehitlerin öz geçmişi okundu ve dualar edildi. Törenin ardından şehit Uzman Çavuş İdris Şahin'in naaşı memleketi Mersin'e, şehit Ceyhun Arslantürk'ün naaşı ise memleketi Ordu'ya uğurlandı.

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