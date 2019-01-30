Şeker fabrikaları yönetimi çiftçilerle bir araya geldi

Erzurum Polat Otelde düzenlenen toplantıya Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sezai Ercişli, İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, Tarımsal Araştırma İl Müdürü Şerafettin Çakal, Şirket yönetim kurulu üyeleri Mustafa ve Muzaffer Albayrak, muhtarlar ve çiftçiler katılım sağladı.

Erzurum ve Erzincan Şeker Fabrikası Genel Müdürü Necati Karavaizoğlu, açılış konuşmasında “1954 yılında toplam 3600 ton /Gün kapasite kurulan ve günümüz itibariyle 600 ton pancar işleme kapasitesi ile faaliyetine devam eden Erzurum ve Erzincan Şeker Fabrikaları Temmuz 2018 tarihinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından grubumuza devredilmiştir. Her iki fabrikamıza toplam 77 bin ton şeker kotası tahsis edilmiştir. Özelleştirmelerin fabrikalarda kampanyaların yaklaşmasına yakın bir zamanda yapılması özelleştirme nedeniyle fabrikalarda yeterli sayıda bakım ve kontrol elemanının bulunmaması ve özelleştirmenin özellikle çiftçilerimiz üzerinde olumsuz etki oluşturmasına rağmen 2018 kampanya dönemimiz Türk Şeker yetkililerinin de takdirini kazanmış ve başarı ile sonuçlanmıştır. Bu kampanya dönemi süresince çiftçilerimiz de karşılıklı tanışma ve güven konusunda kısa sürede ciddi mesafeler kaybettiğimizi gördük. Erzurum ve Erzincan Şeker Fabrikaları olarak bölge tarımla büyüyerek katkıları mızı artırmayı düşünüyoruz Bu kapsamda 3 adet yeni firma kurmuş bulunmaktayız. Bunlardan 1 ve 2. Erzurum ve Erzincan lisanslı depoculuk , üçüncüsü ise Mezra Ziraat A.Ş ile üretime ve üreticiye destek olmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen konuşmasında, “Tarımın ve hayvancılığın bölgemiz açısından çok önemli olduğunu ifade etmek isterim. En önemli tarım ürünlerimizden biriside Şeker üretimidir. 1950' li yıllarda kurulmuş ancak arzu edilen gelişime sağlayamamıştır. Mutlaka bu şeker üretiminin yanı sıra türevlerinin de dikkate alınması gerekir. Albayrak grubumuzun bölgede hayvancılık konusunda da yatırım yapmasını talep ediyoruz” diye konuştu.

Erzurum Valisi Okay Memiş ise konuşmasında, “Biz bütün Erzurum'da yaşayan 800 bin vatandaşımızın emrindeyiz. Haklı taleplerinin takipçisiyiz. Özel sektörümüzün de ihtiyaç duyduğu her noktada yanlarında olacağımıza söz veriyoruz. Dünyada çiftçilik stratejik sektördür. Dünyada çiftçilik hayvancılık stratejik sektörlerdir. Kamunun desteklediği alanlardır. Tarım ve hayvancılıkta hedeflerimiz var. Büyükbaş hayvancılığında inşallah 2019 yılında bir numara olacağız” diye konuştu.