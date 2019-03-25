Sekmen: “31 Mart'ta el ele vererek Erzurum'u ayağa kaldıralım”

Yakutiye'de yoğun seçim temasları gerçekleştiren Sekmen, Kavak Mahallesi'nde vatandaşlarla kahvehanelerde bir araya geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda Cumhur İttifakı Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Sekmen, seçimlere bir hafta kala merkez ilçe Yakutiye'deydi. Kavak Mahallesi'nde işyeri ve esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Başkan Sekmen, kahvehane sohbetlerine de katıldı. Sekmen, 31 Mart‘ta neden AK Parti'ye oy verilmesi gerektiğini anlattığı seçmenlere Erzurum'un dünü ve bugününü de hatırlattı.

“Kavak Mahallesi Erzurum'un vitrinidir”

Beraberinde AK Parti Yakutiye Belediye Başkan Adayı Dr. Mahmut Uçar ve partisinin Yakutiye İlçe Başkanı Recep Aydın'la birlikte vatandaşlara hitap eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuşmasına Kavak Mahallesi'nin Erzurum'un tarihi geçmişi en eski yerleşim birimlerinden birisi olduğunu anımsatarak başladı. Kavak Mahallesi'nin esasen bir kültürü temsil ettiğinin altını çizen Sekmen, “Kavak Mahallesi, kentimizin kültür dokusunu oluşturan önemli bir parçadır. Beşeri sermayesiyle, ticari potansiyelleriyle ve şehrimize sunduğu folklorik katkılarla Kavak Mahallesi bir zamanlar Erzurum'un vitriniydi. Geçmişte atılan yanlış adımlar ve izlenen yanlış yerel politikalar sebebiyle bu güzide semtimiz enerjisini ve cazibesini kaybetti. AK Parti gelene kadar bu bölgede bir tek çivi bile çakılmadı. Büyükşehir Belediyesi olarak şehrin merkezinde nasıl ki değişim ve dönüşümün öncüsü olduysak, aynı yaklaşımı Kavak Mahallesi için de sergiledik ve sergiliyoruz” diye konuştu.

“Cazibe olmayan yerde kazanç da olmaz”

Kavak Mahallesi'nin şehrin doğusu ile batısını buluşturan önemli bir kavşak olduğunun altını çizen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, bu bölgede start verdikleri kentsel dönüşüm ve yapılaşma faaliyetlerine dikkat çekti. Kavak Mahallesi ve civarındaki yeni yapılaşmanın ve oluşturulan yeni yaşam alanlarının bu semti eskiden olduğu gibi yine cazibeli hale getireceğini kaydeden Başkan Sekmen, “Şunun altını özellikle çizmek istiyorum; cazibe olmayan yerlerde ticari kazanç da olmaz, hareketlilik de olmaz. Bu yüzden biz attığımız her adımda cazibeyi ön planda tutuyoruz. Semtlerimize, ilçelerimize ve şehrimize nasıl cazibe kazandırırız saikiyle proje hazırlıyoruz. Kavak Mahallesi için de aynı durum geçerli. Bu bölgede hayata geçirmeye başladığımız projelerle Kavak Mahallemiz önce cazibe kazanacak ve ardından gelişim kendiliğinden mümkün olacak” şeklinde konuştu.

El ele verin, gücümüze güç katın!

Başkan Sekmen, 31 Mart seçimlerinin işte bu yüzden büyük önem taşıdığını vurgulayarak, “Bu seçimler, hali hazırda işleyen bir çarkın ve yürüyen bir hizmet kervanının yoluna devam etmesi anlamına gelecek. Siz değerli seçmenlerimizin AK Parti'ye verecekleri her destek, bilmelisiniz ki bu gelişim seferberliğinden sizlerin de pay alması demek olacak. Kavak Mahallesi'nin, Mecidiye'nin, Sanayi semtimizin, Gölbaşı'nın, kısacası Yakutiye ilçemizin, yani Erzurum'un kaybedecek zamanı kesinlikle yoktur. Bu şehir, sizler yanımızda oldukça gelişmeye ve büyümeye devam edecek. Bu şehir, ehil kadrolar tarafından yönetildikçe zirve kent hedefine ulaşacaktır. Bu da sizlerin destekleriyle mümkün olacak. Dolayısıyla yatırım seferberliğimize siz sahip çıkın, heyecanımıza siz heyecan katın! 31 Mart'ta ellerimizden sizler tutun ve bu kadim kenti el ele vererek birlikte ayağa kaldıralım” diye konuştu.