Sekmen: “Çalışacağız, koşacağız ve yeni bir demokrasi destanı yazacağız”

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 31 Mart yerel seçimleri için resmi adaylık başvurusunu Erzurum İl Seçim Kurulu'na yaptı. Cumhur İttifakı ve AK Kadroların yoğun ilgisiyle müracaatını yapan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Tevazu, gayret ve samimiyetle dünden daha büyük azim ve kararlılıkla çalışacağız, koşacağız ve yeni bir demokrasi destanı yazacağız” dedi. MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş da, konuşmasında Cumhur İttifakı'nın önemine vurgu yaptı. Başkan Karataş, “Milliyetçi Hareket Partisi olarak bütün aday olan belediye başkan adaylarımıza başarılar diliyorum. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımıza şimdiden başarılar diliyorum, Rabbim çıktığı bu kutlu yolda muvaffak eylesin. MHP olarak, Cumhur İttifakı olarak teşkilatlarımızla birlikte başkan adaylarımızın yanındayız. Cumhur İttifakı inşallah Erzurum'da da yüksek bir teveccüh görecektir. Cenab-ı Hak yardımcımız olsun” dedi. AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz de, “Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Naim Karataş kardeşimizle beraber çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Başkan adaylarımız, meclis üyelerimiz toplumun her kesimine hitap eden insanlar. AK Parti'miz kadirşinas bir partidir, hizmet eden hiç kimseyi unutmaz. Çok güçlü iki partinin birlikteliğiyle 31 Mart'a hazırlanıyoruz. Rabbim muzaffer eylesin” diye konuştu.

“CUMHUR İTTİFAKI AZİZ MİLLETİMİZİN BEKASIDIR”

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, “Erzurum'umuzu geliştirmek kalkındırmak ve güzelleştirmek üzere beş yılda nice yatırımları hayata geçirdik. Şimdi zirveye çıkma vakti. Cumhur İttifakımız inşallah Erzurum'un makûs talihini yenecek” dedi. “Cenab-ı Hak, başkanlık görevi üstlenecek kardeşlerime ve meclis üyelerimizi utandırmasın” diyen Başkan Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Cumhur İttifakımızla birlikte Erzurum'da öyle bir seçim çalışması yapacağız ki ulaşmadık hemşehrimiz kalmayacak. Erzurum'da AK Parti'nin yatırımlarıyla göçü önledik. Son 10 yılın en iyi artışı yaşandı. Amacımız göçü durdurup üretimi artırmak. 70 yıla yakın bi süredir azalan nüfusumuz kalkınma hamlemizle birlikte 7500'e kadar çıktı. Bu rakamın arkasında Hükümetimiz var, bu rakamın arkasında AK Yatırımlar var. Resmi müracaatımızın hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Rabbim bizleri utandırmasın. Yüce Allah şehrimize daha büyük hizmetler yaparak halkımızın duasını ve teveccühünü kazanmayı nasip etsin bizlere”