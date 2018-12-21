Sekmen emeklilere sahip çıktı

Türkiye Emekliler derneği Erzurum Şube Başkanlığını ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ziyaret esnasında binlerce emeklinin beklediği "ev sahibi olma" konusunda sevindirici açıklamalarda bulundu.

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Genel Merkezi tarafından yeniden Başkan adayı gösterilen Mehmet Sekmen, sivil toplum kuruluşlarına yönelik ziyaretlerini sürdürüyor.

Başkan Sekmen emekliler ile dernek binasında bir araya geldi. Dernek Başkanı Ahmet Degen ve yüze yakın emeklinin hazır bulunduğu ziyarette, emekliler Başkan Sekmen'e taleplerini de iletmeyi ihmal etmedi.

Ziyaret de ilk konuşmayı yapan Türkiye Emekliler Derneği Erzurum Şube Başkanı Ahmet Degen, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in görev yaptığı 4 yıllık süre zarfında her zaman emeklilerin yanında yer aldığını ifade ederek,"Sayın Mehmet Sekmen gönüllü bir üyemiz gibi bizim her zaman yanımızda oldu. bize kapısını sonuna kadar açtı. Özellikle emeklilerimize konut yapımında yaptığı çalışmalar ile yüzümüzü güldürdü. Son olarak emeklilerimize binlerce konut yapılması için hiçbir ücret almadan arsa tahsisinde bulundu. Başkanımız bununla da kalmadı, gerek Çevre ve Şehircilik Bakanımız ve gerekse Toplu Konut idaresi yetkilileri ile sık sık görüşmeler yaparak yaz sezonunda konutların yapılması için imkanlarını seferber etti. Bizler emekliler olarak kendisine minnettarız" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet sekmen ise konuşmasında "Dernek Başkanı ve yönetimi ile istişarelerimizi hiçbir zaman kesmedik. emeklilerimizin sorunlarını kendi sorunlarımız kabul ederek çözüm noktasında üzerimize düşeni yapmaya gayret gösteriyoruz. Belediye olarak emeklilerimize konut yapımı için şehrin birçok noktasında arsa tahsisinde bulunduk. Biz belediye olarak her zaman vatandaşlarımızın sorunlarını asgariye indirmek için çaba gösteriyoruz. bundan sonraki süreçte de emeklilerimizin yüzünü güldürmeye devam edeceğiz. Özellikle konut sahibi olma aşamasında emeklilerimizin yaşadığı peşinat ödeme sıkıntılarını da ortadan kaldırmak için Toplu Konut idarecileri ile görüşmelerimiz sürüyor. emeklilerimizin aldığı maaşların yetersizliğini de bildiğimiz için elimizden geldiği kadar konutları düşük taksitler ile vermeyi arzu etmekteyiz" dedi.

Konuşması esnasında Toplu Konut İdaresi Finasman Daire Başkanı Ayhan Karaca ile telefon bağlantısı yapan Başkan Mehmet Sekmen, Toki'nin yaz sezonunda Erzurum'a daha fazla önem vermesini isteyerek Emekliler için konut projesinde TOKİ ve Belediye olarak hızlı bir çalışma içerisine gireceklerini belirtti. TOKİ finasman daire Başkanı Ayhan Karaca ise, Toplu konut idaresi olarak emeklilerin ev sahibi olmasını canı gönülden istediklerini ve özellikle Erzurum şube başkanı Ahmet Degen'in bu konuda kendileri ile çok sıkı istişareler yaptığını açıkladı.

Konuşmaların ardından Türkiye Emekliler Dernek Başkanı Ahmet Degen, emeklilere desteklerinden ötürü Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e bir plaket takdim etti.