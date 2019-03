Sekmen: “Erzurum için büyük hedeflerimiz ve vizyon projelerimiz var”

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Sekmen, Buz Hokeyi Salonu'nda düzenlenen proje tanıtım programında Erzurum'un yeni hedeflerini açıkladı.

TBMM 26. Dönem Başbakan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ, Çevre ve Şehircilik Eski Bakanı İdris Güllüce, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, belediye başkanları, belediye başkan adaylarının katıldığı proje tanıtım programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuşmasında 5 yıllık görev süresi boyunca 525 projenin gerçekleştiğini ifade etti. Başkan Sekmen, “İki hafta sonra bugün inşallah yeniden sandık başına gidecek ve şehrimizin yerel yönetim rotasını hep birlikte belirleyeceğiz. Allah, bu seçimleri ülkemize, milletimize ve memleketimize şimdiden hayırlı eylesin, hayırlı gelişmelere vesile kılsın” dedi. Sekmen, şunları kaydetti: “Bizler, bundan 5 yıl önce bu nadide şehre, yine sizlerin icazetiyle hizmet için geldik. İnsana hizmet etmenin aynı zamanda ibadet olduğundan hareketle; halkımız için gecemizi gündüzümüze kattık, koştuk, koşturduk, çabaladık, gayret ettik. Durmadık, durdurmadık, yorulmadık, yılmadık. Her türlü zorluğun üstesinden, yine sizlerden aldığımız güç ve destekle geldik. Aşkale'den seyre daldığımız bu güzide kentin tarihini Aziziye ile soluduk. Yakutiye ile ihtişam kazandık. Palandöken'de dumanların bürüdüğü başımızla Tekman'a, Hınıs'a, Karayazı, Çat ve Karaçoban'a gövde olduk. Tortum'da nefes aldık, Uzundere'de tabiat olduk Oltu'da ziynete büründük; Olur, İspir, Pazaryolu ve Şenkaya'da serhat eri, Narman'da baca, Horasan'da kapı olduk Pasinler duvarımız oldu, Köprüköy'de geçit bulduk Kısaca Erzurum olduk Erzurum'da hep bütün olduk.”

5 YILDA 525 PROJE GERÇEKLEŞTİ

Başkan Mehmet Sekmen, “Geride bıraktığımız 5 yıllık süre zarfında temel belediyecilik hizmetlerinde hamdolsun en küçük bir aksaklık yaşatmadık. Alt ve üstyapı yatırımlarımız birbirini izledi; şehrin içme suyu sorunu başta olmak üzere, kurduğumuz modern atık su arıtma tesisiyle Erzurum'u çok büyük bir ekolojik problemden kurtardık” dedi. Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yüzlerce su deposu yaptık, binlerce kilometre uzunlukta içme suyu hattı döşedik. İlçelerimizin tamamında altyapı projeleri yürüttük, yürütmeye devam ediyoruz 2014-2019 yılları arasında bin 670 kilometreyi bulan kanalizasyon hattı uzunluğunu, yeni dönemde 2 bin 500 kilometre ilaveyle inşallah 4 bin 179 kilometreye ulaştıracağız. Grup yolları da dahil olmak üzere kentin dört bir yanındaki ulaşım ağlarını yeniledik, sadece köy mahallelerimizi kapsayan 2 bin 500 kilometrelik yolu asfaltla kapladık

Biz geldiğimizde toplamda bin 155 kilometre olan soğuk asfalt miktarını 2 bin 325 kilometreye çıkardık. Yeni dönemde hedefimiz 5 bin 800 kilometrelik asfalt olmakla birlikte inşallah yolu asfalt olmayan bir tek mahalle köy bile kalmayacak.”

“ERZURUM 5 YILDA ZİRVEYE ÇIKTI ŞİMDİ ŞAHLANMA VAKTİ”

“Üstyapı hizmetlerimizi birbirleriyle entegre halde yürüttük. Şehrimizde zarafeti ön plana çıkaran adımlar attık. Tamı tamına bin 933 cephe sağlıklaştırma projesi yürüttük, ilçelerimizde prestij caddeleri oluşturduk. Erzurum'un genelinde cami yenileme projelerini tamamlamakla birlikte okul onarım, taziye evi ve muhtarlık projelerini de hayata geçirdik Son 5 yıl içerisinde bin 527 okulumuzun bakım ve onarımını gerçekleştirdik, 108 taziye evi açtık. Tarım dedik, hayvancılık dedik. Türkiye'nin kamuya ait en büyük et entegre tesisini Erzurum'da kurduk İlçelerimizde birbirinden ayrı ve kapsamlı halde 10 canlı hayvan pazarı ve 11 mezbaha kurduk, mobil kesim noktaları oluşturduk. Ortadoğu'nun en büyük ve en modern canlı hayvan borsasını ise, neredeyse tamamlanma aşamasına getirdik. Bununla da yetinmedik. Hayvancılığın en büyük ihtiyacını ortadan kaldırmak için tam 250 içme suyu göleti yaptık Erzurum'daki tarımsal sulama tesisi uzunluğunu 2 bin 255 kilometreye çıkarttık. Turizm dedik, ancak sadece kış turizmiyle sınırlı kalmadık. Palandöken Kayak Merkezi'ni dünya vitrinine çıkardık; burada yaptığımız fiziki yatırımlarla Palandöken'i gerçek kimliğine kavuşturduk, halkla buluşturduk. Kongre ve fuar turizmi dedik, Ortadoğu'nun en büyük fuar merkezini yine Erzurum'da inşa ettik. Eğitim dedik, kültür dedik, sanat dedik

Erzurum merkezde ve ilçelerimizde bilgi evleri açtık, kütüphaneler kurduk Hemen her ilçede konuşlandırdığımız meslek eğitim merkezlerimizle örgün eğitime ESMEK damgasını vurduk. Kültür merkezleri açtık, Erzurum'un kültürel yaşamına renk kattık Yeni dönemde de inşallah şehrimizin dört bir yanına çok amaçlı kültür merkezleri inşa ederek, Erzurum'un kültür şehri unvanını taçlandırmış olacağız. Spor dedik, doğa sporları dedik, futbol dedik. Şehrimize tam 20 yüksek irtifa kamp sahası yaptık, 250 futbol takımını Erzurum'da ağırladık. Kış sporlarına itina gösterdik, binlerce çocuğumuza kayak öğrettik; eşsiz coğrafyamızda doğa sporları organizasyonları yaptık, buna uygun altyapı oluşturduk.”

“YENİ HEDEFLER VİZYON PROJELER”

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, proje tanıtım programında yeni dönem projelerinden bazılarını kamuoyuyla paylaştı. Başkan Sekmen, şöyle devam etti: “Tekstilkent Projesi, Tarım ve Hayvancılık AR-GE Merkezi, Hafif Raylı Sistem, Ali Ravi Altgeçit Projesi, Şükrüpaşa Viyadük Projesi, Şehir Merkezi Palandöken Teleferik Hattı, Konaklı Tatil Köyü, Palandöken Dağ Oteli, Termal Köy, Tortum Şelalesi ve İspir Yedigöller Tabiat Parkı, Taşmağazalar ve Taşambarlar Kapalı Çarşısı, Spor salonları, Kültür Merkezleri, Mermerciler ve Mahrukatçılar Sitesi, Sanayi Siteleri, Oltu Taşı Tanıtım Merkezi ve Müzesi, Yöresel Ürünler ve Gastronomi Müzesi, Astronomi Müzesi, Akıllı otoparklar, yeraltı otoparkları, Kent meydanları, millet bahçeleri, yeni sosyal yaşam alanları, Kiremitliktepe'ye cami, Abdurrahmangazi Türbesi'ne külliye, İlçelere kültür merkezleri, spor salonları, müzeler, sosyal, kültürel ve sanatsal mekânlar Erzurum'a yakışmaz mı? Yakışır elbette Bu yatırımlar elbette Erzurum'a yakışır, elbette Erzurumluya yakışır Sizlerin isteği ve desteği, Allah'ın izni ve bizlerin de gayretiyle Erzurum bunların hem de hepsine birden kavuşur. İstemek sizden, yapmak bizden”

“YATIRIM VE PROJELERLE BİRLİKTE GÖÇÜ ÖNLEDİK”

Başkan Mehmet Sekmen, “31 Mart'ta hep birlikte gideceğimiz o sandıkta, Erzurum'un yarınlarını yine hep beraber bizler inşa edeceğiz Daha düne kadar göç belasının yakasından ayrılmadığı bu şehri, bugün nasıl ki göçü durduran ve hatta nüfusunu artıran bir kent haline getirdiysek, yarının marka şehrini, yarının eğitim, kültür, ticaret, sanat ve sağlık şehrini de yine birlikte kuracağız” kaydını düştü. “Biz bu yola baş koyduk. Boynumuza borç bildik; Erzurum'u turizm şehrine dönüştürmeye, Erzurum'u tarım ve hayvancılık merkezi yapmaya, bu kadim kenti insanların sadece doğdukları yer olmaktan çıkartıp, aynı zamanda doydukları yer haline getirmeye ant içtik. Şehrimizin kazanmaya başladığı ve giderek artan cazibesi sayesinde yatırımcıların yeni istikameti de yine Erzurum olacak” diyen Başkan Sekmen, sözlerini şöyle tamamladı: “Göreceksiniz!. Yeni dönemde işsizliğe yer olmayacak

Esnafımız da kazanacak, ticaretimiz de canlanacak Erzurum üretecek, imal edecek; Allah'ın izniyle her eve aş girecek, her cebe maaş girecek Dadaş çalışacak Dadaş kazanacak Dadaş kazandığını da, yine bu şehirde Dadaşça harcayacak. 31 Mart, sıradan bir yerel seçim değil, dedik. 31 Mart, ülkemiz için olduğu kadar, bu eşsiz coğrafyanın şahlanması için de bir milat olacak. Dolayısıyla Cumhur İttifakı ve AK kadrolardan yana yapacağınız her tercih, bu şehrin ayağa kalkması ve koşmasına yardımcı olmak için uzattığınız sizin eliniz olacak. İnanıyorum ki; Erzurum'un tutmanız için size uzattığı bu eli kesinlikle karşılıksız bırakmayacak ve Dadaşlar Diyarı ile birlikte bu kutlu yolda hep beraber koşacağız.” Bu arada 27. Dönem TBMM Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın Başkan Mehmet Sekmen için gönderdiği 31 Mart mesajı programda yoğun ilgi gördü.