İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sel, Oltu-Narman yolunu trafiğe kapattı

Erzurum’un Oltu ilçesinde etkili olan sağanak yağmur, Oltu-Narman yolunu trafiğe kapattı.

Erzurum'un Oltu ilçesinde etkili olan sağanak yağmur, Oltu-Narman yolunu trafiğe kapattı.


Akşam saat 21.00 sularında yağan sağanak yağmur ve dolu sonrası Oltu Narman karayolunun 7. kilometresinde sel sularının etkisi nedeniyle yol bir saat trafiğe kapandı.


Hayri Polat yönetimindeki minibüs ise bir anda sel sularının içinde kaldı. İş makinesi yardımı ile minibüs çekilerek kurtarıldı.


Karayolları ekiplerinin çalışmalarının ardından Oltu-Narman karayolu bir saat sonra trafiğe açıldı. Yolun bir saat kapalı olmasından dolayı onlarca araç kuyruk oluşturdu.


Sağanak yağmurda Oltu ilçe merkezinde Yasin Haşimoğlu Mahallesi'ndeki zemin kattaki evleri sel suları bastı. Vatandaşlar, “Her yağmur sonrası bu çileyi çekiyoruz kimse de bizim bu sorunumuza çözüm bulmuyor” dediler


Her Yağmur sonrası evine su dolduğunu söyleyen Kadir Akyüz ise, “Artık usandık lütfen yetkililer bir an önce bir çözüm bulun. Yetkililer lütfen bana yardım edin” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.