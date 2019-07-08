Sel, Oltu-Narman yolunu trafiğe kapattı

Erzurum'un Oltu ilçesinde etkili olan sağanak yağmur, Oltu-Narman yolunu trafiğe kapattı.

Akşam saat 21.00 sularında yağan sağanak yağmur ve dolu sonrası Oltu Narman karayolunun 7. kilometresinde sel sularının etkisi nedeniyle yol bir saat trafiğe kapandı.

Hayri Polat yönetimindeki minibüs ise bir anda sel sularının içinde kaldı. İş makinesi yardımı ile minibüs çekilerek kurtarıldı.

Karayolları ekiplerinin çalışmalarının ardından Oltu-Narman karayolu bir saat sonra trafiğe açıldı. Yolun bir saat kapalı olmasından dolayı onlarca araç kuyruk oluşturdu.

Sağanak yağmurda Oltu ilçe merkezinde Yasin Haşimoğlu Mahallesi'ndeki zemin kattaki evleri sel suları bastı. Vatandaşlar, “Her yağmur sonrası bu çileyi çekiyoruz kimse de bizim bu sorunumuza çözüm bulmuyor” dediler

Her Yağmur sonrası evine su dolduğunu söyleyen Kadir Akyüz ise, “Artık usandık lütfen yetkililer bir an önce bir çözüm bulun. Yetkililer lütfen bana yardım edin” dedi.