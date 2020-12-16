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Selahaddin Dinçel: “BB Erzurumspor'u tebrik ediyorum"

Esenler Erokspor Teknik Direktörü Selahaddin Dinçel, kupaya renk kattıklarını söyledi.


BB Erzurumspor karşısında aldığı 5-1'lik mağlubiyetin ardından değerlendirmelerde bulunan Esenler Erokspor Teknik Direktörü Selahaddin Dinçel, “Kupada üç tur geçip dördüncü turda BB Erzurumspor ile eşleştik. Erzurum'a deplasmana misafir olarak geldik. 3. Lig takımlarının kadro derinliğine ve güçlerine bakıldığında süper lig takımlarıyla kıyaslanmayacak derecede. Ama biz Erzurum'a gelirken izleyenlere güzel bir futbol kendi adımıza da çocukların tecrübe kazanmasını, kulübümüz adına prestiji düşündük. Bu müsabakayı oynarken hafta sonunda oynayacağımız lig maçını düşünerek rotasyonla çıktık. Erken yediğimiz gollerle geriye düştük. Skoru 2-1 e getirdik. Ancak 3-1 olunca koptu. Geri dönmesi çok zordu. Sonuç olarak mağlup olduk. Kupa serüvenimiz bitti. Bu sezonda kupaya renk kattığımızı düşünüyorum. BB Erzurumspor'u tebrik ediyorum. Ligde ve kupada başarılar diliyorum” diye konuştu.

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