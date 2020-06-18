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Şelale Deresi görenleri hayran bırakıyor

Olur ilçesine bağlı Soğukgöze köyünde bulunan Şelale Deresi doğa güzellikleri ve küçük şelalelerle kartpostallık görüntülere sahip.


Şırıl şırıl akan berrak suları, etrafındaki rengarenk çiçekler ve kuş seslerinin birleşmesi ile birlikte adeta cennetten bir köşe gibi olan Şelale Deresi'nin bu güzelliklerinin tanıtılarak turizme kazandırılması isteniyor.


Şelale Deresi'nde gezi yapan Ömer Polat, “Bugün Şelale Deresi'nde yürüyüş yaptık. Küçük küçük şelaleler var o şelalelerin altında güzel resimler çekildik. Herkesin bu güzellikleri görmesini isterim herkese tavsiye ederim” dedi.


Soğukgöze köyünden Olgun Akgün ise, “Dere Şelale Deresi bir diğer adı ise alabalık deresidir. Yöremize ait güzelliklerden birisi, tertemiz suyu içinde yaşayan canlıları her şeyi ile dört dörtlük bir yerdir” dedi.

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