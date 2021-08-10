Selde kaybolan işçiyi tünel içinde arama çalışmaları devam ediyor

Erzurum'un İspir ilçesinde 5 gün önce şiddetli yağmur sonrası Çamlıkaya Mahallesi'nde bulunan HES tünelini sel vurması sonucu, tünelde çalışan Mustafa Aksöyek selde kayboldu. Aksöyek'i arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İspir ilçesine bağlı Çamlıkaya köyünde 5 Ağustos Perşembe günü akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış sele neden oldu. Dere kenarında HES tünelinin inşaatında çalışan Mustafa Aksöyek (39) , aniden gelen sele kapılarak tünelde kayboldu. Erzurum merkezden çok sayıda ekip selin vurduğu bölgeye sevk edildi. 400 metre uzunluğundaki HES tünelinde kayıp işçiyi arama çalışmaları 3 gündür aralıksız devam ediyor.

Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (JAK) timleri, AFAD Sualtı ekipleri, Büyükşehir Belediyesi ve İspir Belediyesi'ne bağlı tüm ekipler selde kaybolan Aksöyek'i bulmak için seferber oldu. 400 metre uzunluğundaki tünelde selin ardından kalan çamur birikintisi içerisinde iş makinaları ve JAK timleri kayıp işçiyi arıyor.