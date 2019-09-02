Selfienin burun estetiğine etkisi

Dr. Bahadır Baykal, selfienin burun estetiği operasyonlarını artırdığını belirtti.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahi Uzmanı Dr. Bahadır Baykal, “Dijital bir dünyada yaşıyoruz ve hemen hemen herkes sosyal medya ile bir şekilde ilişkili durumda. Eskiden bırakın fotoğraflarımızı herkesle paylaşmayı, fotoğraf makinalarına ulaşma konusunda bile sıkıntılıydık. Şimdilerde ise akıllı telefonlarımızla çektiğimiz tüm fotoğraflarımızı Facebook, Instagram gibi sosyal ağlarla dünyayla paylaşıyoruz. Araştırmalara göre, düzenli olarak selfie çeken 18-24 ve 25-35 yaş olmak üzere iki grup var” dedi. Sosyal medyanın hayatlarımıza kattığı olumlu etkiler elbette oldukça fazla olduğunu anlatan Dr. Baykal, “Fakat kişinin kendine ve görüntüsüne fazlasıyla odaklanması, özsaygı ve özgüven ile ilgili bir takım sorunları da beraberinde getiriyor. Hepimiz gün içinde aynaya bakıp geçiyoruz fakat hergün selfie çekip yüz detaylarını inceleyen büyük bir kitleden söz etmek mümkün. Selfilerin hayatımıza girmesiyle artık herkes kendine tüm açılardan daha eleştirel bir gözle bakıyor ve maalesef fotoğraftaki görüntüsünden memnun olmayanlar çoğunlukta. Fotoğraf filtreleri ve fotoğraf düzenleyici çeşitli uygulamalar daha iyi bir fotoğraf oluşturulmasına yardımcı olsa da maalesef kalıcı çözüm olamıyor. Bu geçici efektlerden tatmin olmayan bazı kişiler ise daha kalıcı bir çözüm için estetik cerrahiden faydalanmak istiyorlar. Bazı kişiler yüzlerinde çizgiler, kırışıklıklara takılırken bazıları da gıdılarının fazla olmasına yada göz altı torbalarına takılıp kalabiliyorlar. Yüzün diğer özelliklerinin önüne geçecek tek şey ise ; burun. En son Manchester, İngiltere'de iki kız kardeş aynı burnun aynı rinoplasti cerrahi tarafından ikisine birden uygulanmasını istemiş sebep olarak da çektikleri selfie de daha güzel görünmek istediklerini belirtmişler” diye konuştu.

Burun estetiği ameliyatlarının estetik cerrahi taleplerinin en başında geldiğini anlatan Dr. Baykal, “ Estetik cerrahi uygulamaları içerisinde en zoru olarak bilinen burun estetiği ameliyatları dijital çağda da en popüler estetik cerrahidir. Burun estetiği operasyonları uzun yıllardır burun foksiyonlarının doğru çalışması ve estetik kaygıların giderilmesine olanak sunan en önemli çözüm olmuştur. Pek çok cerrah sosyal medyanın ve selfielerin burun ameliyatları taleplerine olan etkisini hissediyordur. Selfie çekerken yüzün yakın açıdan çekilmesi kişinin burnunun fazlasıyla öne çıkmasına sebep oluyor ve bazı kişilerde olumsuz etki oluşturabiliyor. Günlük yaşamın çevrimiçi olması ve dolayısıyla sosyal medyanın estetik ameliyat talepleri üzerinde etkisinin olması çok şaşırtıcı bir durum değil” ifadelerini kullandı.

“Burun estetiği cerrahisinin yapabildikleri ve yapamadıkları”

Burun estetiği cerrahisi ile hedeflenen pek çok durumun olduğunu ifade eden Dr. Baykal, “Burun deformasyonlarının giderilmesi, ebatta değişiklik ve düzeltme, yüzdeki denge ve estetiğin dengelenmesi, burun ucu düzeltilmesi, burun kemeri ile ilgili problemlerin giderilmesi ve tabi ki burun fonksiyonlarının doğru ve sağlıklı çalışmasının sağlanması gibi pek çok sorunun çözümü rinoplastidedir. Tüm bunların yanında hastaların bilmesi gereken en önemli şey ise; burun estetiği cerrahisinde bir takım limitlerin olduğudur bu nedenle beklentilerin makul bir şekilde olması gerekir. Gerçekçi beklentileri olan hastalar, tecrübeli ve yetenekli bir cerrahin müdahalesi ile genellikle mutlu olabilecekleri bir sonuca ulaşırlar. İnsanların kendilerine daha eleştirel gözle bakıyor olmanın dışında, sosyal medyanın kozmetik cerrahi üzerinde farklı etkileri de mevcuttur. Sosyal medya ile artık hastaların cerrah bulma ve seçme, uygulama ve işleyiş hakkında bilgiye ulaşmaları artık daha kolay hale gelmiş durumda. Fakat elbette bu noktada, hastaların doğru mevcut bilgiye ulaşmaları konusunda bilinçli olmaları önemli. İnternette güvenilir olmayan çok fazla bilgi var bu anlamda yanlış bilgilendirilmek çok kolaydır. Burun estetiği ameliyatı olmayı düşünüyorsanız, süreci zamana yayarak neden burun estetiğine ihtiyacınız olduğu konusunda doğru karar vermek adına iyi bir araştırma yapmalısınız. Evet çektiğiniz selfie de ya da diğer fotoğraflarda güzel ve iyi görünmek burun estetiğinin size sağlayacağı avantajlardan biri olabilir ama elbette sadece tek sebep bu olmamalıdır. Burun estetiği ameliyatı için kararınızı netleştirdikten sonra artık ikinci aşmaya yani cerrahinizi seçme konusunda araştırmalara başlamalısınız” açıklamalarında bulundu.