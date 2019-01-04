Selülit tedavisine akustik dalga terapisi ile son

Fulya Tezel, selülitlerden kurtulma yöntemlerinden en etkilisinin akustik dalga terapisi olduğunu söyledi.

Dermatoloji Uzmanı Fulya Tezel, “Her 10 kadından 8'inin karşılaştığı selülit, genellikle bacak ve kalçalardan oluşan şekil bozukluğudur. Portakal kabuğu diye tabir edilen bu görüntü çaresi en çok aranan sorunlardan biridir. BU sorun, genetiklerden kaynaklanabildiği gibi beslenme alışkanlıklarından ve yaşama tarzından da kaynaklanıyor olabilir. Bu sebeple, selülitlerden kurtulma yöntemlerinden en etkilisi sayılan Akustik Dalga Terapisi'ne geçmeden önce nasıl ve neden oluşur inceleyelim. Selülit, oluştuğu bölgedeki kan dolaşımının zayıflamış olduğunu gösterir. Kan dolaşımının yavaşlaması ile bölgeye damarlardan bir doku sızar ve bu doku vücudun savunma mekanizması tarafından bağ dokusu ile sarmalanır. Bağ dokusunun sardığı sıvının altında kesecikler oluşur ve zamanla keseciklerin etrafını yağ dokularının sarması sonucu selülit oluşur” dedi.

Selülit oluşumunun en önemli nedenlerinden birinin genetik faktörler olduğunu ifade eden Tezel, “Genetik faktörler, kişinin metabolizma hızını, yağ dağılımını ve dolaşım düzeyini, dolayısıyla selülit oluşumunu etkileyebilir. Yaşın ilerlemesi, selülit oluşumunun bir diğer sebebidir. Yaşlandıkça vücut da eski sıkılığını ve esnekliğini kaybeder ve cilt altında depolanan yağ yüzeye çıkar. Hormonal faktörlerin de selülit oluşumunda önemli bir rolü vardır. Östrojen, insülin, noradrenalin, tiroid hormonları selülit üretebilir. Yaşlanma ve hormonal faktörlerin birleştiği nokta olan menapoz ise selülit üretiminin arttığı bir dönemdir. Östrojen düzeyinin azaldığı dönemde kan akışını da azaltır ve daha az oksijen üretilmesine ve daha düşük kollajen üretimine neden olur. Tüm bu faktörlerin birleşmesi ile deri altındaki yağlar daha görünür hale gelir” diye konuştu.

Çoğu cilt rahatsızlığında olduğu gibi selülitte de stresin önemli bir faktör olduğunu kaydeden Tezel, “Stresli bir yaşam adrenalin ve noradrenalin düzeylerini arttırır ve selülit gelişiminde rol oynar. Beslenme alışkanlıkları da selülit oluşumuna sebep olabilir. Egzersiz, sağlıklı beslenme ve diyet selülit oluşumunu azaltırken çok fazla yağ, karbonhidrat ve tuz tüketimi selülit oluşumunu hızlandırır. Bunların yanı sıra sigara içmek, egzersiz yapmamak ve uzun süre oturmak ya da ayakta kalmak da selülit oluşumunda rol oynar. Kilolu olmak selülit oluşumunda rol oynayan bir faktördür ancak selülit zayıf kişilerde de görülür, kilodan çok yaşam tarzı ile alakalı olduğunu söyleyebiliriz. Kimyasal nitelikli herhangi bir madde kullanmadan, vücudun kendi mekanizmasını kullanarak bölgesel zayıflama, sıkılaşma ve selülit tedavisinde kullanılır. AWT, cilt yapısını yeniler ve cilde eski canlılığını geri kazandırır. Akustik Dalga Tedavisi işlemine başlamadan önce bölgeye soğuk jel uygulanır. Sonrasında AWT ile üretilen ses dalgalarının verdiği şoklar alt dermis içinde bulunan çukurlara etki eder ve yağ hücre zarlarını hedef alır. Bu yüksek basınçlı ses dalgaları ile yağ hücrelerinin zarlarının parçalanması sağlanır ve yağ doku kaybı ile sıkılaşma sonuçlarına ulaşılır” açıklamalarında bulundu.