Selülitlerden pratik uygulamalarla kurtulmak mümkün

Emre Tambay, Selülitlerden Lipoliz ile kurtulmanın mümkün olduğunu söyledi.

Dermatoloji Uzmanı Emre Tambay, Lipoliz yağ hücresinin çeperini saran zarın geçirgenliğini artırarak yağların dışarı çıkmasını sağladığını ifade ederek, “ Parçalanan yağ asitleri ise lenfatik sistem tarafından böbrek ve karaciğere taşınarak vücuttan atılır. Lipolizde temel kullanılan etken maddeler fosfotidilkolin, L-carnitinedir, organic silicondur” dedi.

Lipoliz tekniğinde 12 mm uzunluğunda 27-30G çok ince bir iğne ile cilt bölgesi geçilerek yaklaşık 6-8 mm derinliğe uygulama yapıldığını kaydeden Emre Tambay, “ Karın, mide, basen, bacak ve diz içleri, üst kol, omuz arkası, sırt, bele, erkek meme büyümesi (jinekomasti) uygulanabilir. Ağrı hafiftir. 10-15 günde bir uygulanır. Seans sayısı bölgenin yağ hacmine göre değişir. 3 -4 seanstan itibaren etki görülür. 6-10 seans uygulama gerekebilir” ifadelerini kullandı.