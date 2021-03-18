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Şenkaya Belediyesi cenaze hizmetlerinde sınır tanımıyor

Şenkaya Belediye Başkanlığı iki soğutmalı cenaze aracını ve bir kadın, bir erkek gazsal kadrosuna katarak hizmetlerine hız verdi.


Belediye Başkanı Yavuz Bedir, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımızın zor günlerinde yanında olmak acısını paylaşmak önce insanlık görevimiz, ardından da hizmet görevimizdir. Bu acı günlerde en çok vatandaşlarımızın sıkıntı yasadığı konu olarak kadın gazsal bulunamaması bizleri harekete geçirdi. İlçemizde cenaze hizmetlerinde hiçbir aksaklık yaşanmaması adına ekiplerimiz Cenazelerin morglanması, yıkanması, kefenlenmesi, İmam olmayan mahallerimizdeki hizmet eksikliğini gidermek için cenaze namazının kıldırılması, Duasının yapılması ve defin işlemlerinin hepsinin hizmetini vermektedir. Bu uygulamamızla birlikte artık mahalle aralarında cenaze yıkamalarına da son veriyoruz. Amacımız Vatandaşlarımızın derin acısını yasadığı bu günlerde yanında olmak acısını paylaşmaktır Cenazesi olan vatandaşların. Cenazesi olan vatandaşlarımız Belediye Başkanlığımıza ulaştıkları takdirde her türlü hizmetten ücretsiz olarak yararlanabilmektedirler. Bütün hizmetleri belediye olarak yerine getiriyoruz. 24 saat vatandaşlarımızın hizmetindeyiz" dedi.

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