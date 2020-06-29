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Şenkaya Belediyesi Mahallelerdeki hayvan sulama problemini çözüyor

Şenkaya Belediyesi Köşk mahallesindeki Sulama Isale hattı ve Hayvan Sulama Kurunları yapılarak mahalledeki hayvanların içme suyu ve arazi sulama problemini çözdü.


Şenkaya Belediyesinin yapmış olduğu çalışmalara Mahalle sakinleri de imece usulü verdikleri destekle mahallenin su sorununu çözdüler.


Şenkaya Belediyesi Başkanı Yavuz Bedir, “Köşk Mahallemizdeki Sulama Isale Hattı ve Hayvan Sulama Kurunları Mahalle Halkı ile imece usulü yapılan çalışma ile mahallenin sulama ve hayvanların sulama kurunları yapıldı. Yapmış olduğumuz çalışmalarda bizlere vermiş oldukları desteklerden dolayı mahalle sakinlerime çok teşekkür ederim.” dedi.

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