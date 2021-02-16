İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şenkaya Belediyesi'nden esnafa bin lira destek

Şenkaya Belediyesi, Pandemi dolayısı ile işyerleri kapalı olan esnafa bin lira destek vererek destek oldu.


Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, “Bu zor günleri dayanışma ve mücadele içinde birlikte atlatacağız. İlçemiz sınırları içerisinde kapalı olan kahvehaneler, çay ocakları ve sulu yemek hizmeti veren lokantalara 1000 TL destek vererek bu zor günlerde çam sakızı çoban armağanı elimizden geldiğince esnafımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde dünyaya örnek bir çalışmayla pandemi dönemininde oldukça başarılı çalışmalar gerçekleştiren ülkemiz hızlı ve planlı şekilde gerçekleşen aşı çalışmalarıyla, inşallah en kısa sürede bu pandemiyi atlatmak suretiyle yeniden esnaflarımız kepenklerini kaldıracak ve işlerinin başına dönecektir. Dönem içerisinde desteklerimiz devam edecektir” dedi.


Şenkaya ilçesinde kahvecilik yapan Servet Şahin, “İş yerlerimiz aylardır kapalı. Zor günler geçiriyoruz. Şenkaya Belediyemizin bizleri unutmayıp bizim yanımızda olması bizleri çok sevindirdi. Pandemi süresinde bin lira bize ilaç gibi geldi. Sağolsun Şenkaya Belediye Başkanımız Yavuz Bedir her sıkıntımızda yanımızda yer alıyor. Allah razı olsun. Allah Devletimize zeval vermesin” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.