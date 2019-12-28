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Şenkaya Belediyesi'nden örnek hizmet

Şenkaya Belediyesi İlçe merkezinde öğrencileri okullarına, Halkı Hastaneye ücretsiz taşıyor.

Şenkaya'da Belediye yönetimi hizmet kalitesini arttırmak için üç araç alarak araç filosuna kattı.


Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir, Belediye Başkanı seçildiğinden bugüne Şenkaya ilçesine ve Şenkayalılara hak ettiği hizmeti yapabilmek için gece gündüz mesai gözetmeksizin çalışıyor. Başkan Bedir, öğrencilerin ve vatandaşlar rahat seyahat edebilmeleri için otobüs alarak Şenkayalıların hizmetine sundu.


Belediye ayrıca bir et taşıma aracı ve zabıta hizmet aracı alarak üç aracı araç floşuna kattı.


Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir yaptığı açıklamada, “Öncelikle alınan araçlar Şenkaya'mıza hayırlı olsun. Şenkaya belediyesi olarak her alanda güçleniyoruz. Göreve geldiğimiz günden buyana yaptığımız hizmetler buna en iyi örnektir. Bu araçlarla hem mesai arkadaşlarım işini daha kolay ve daha rahat bir şekilde yapabiliyor, hem de değerli hemşerilerim hak ettikleri hizmeti daha hızlı bulabiliyor. Otobüsümüz özellikle ilçemizde ücretsiz servis olarak hizmet verecek ve geleceğimiz olan çocuklarımızın okullarına daha rahat bir şekilde ulaşmalarını sağladığı gibi hemşerilerimizin hastaneye ulaşımındaki sıkıntıları da ortadan kaldıracaktır” diye konuştu.

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