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Şenkaya Belediyesine teşekkür belgesi

Covid19 virüsü ile yapmış olduğu başarılı çalışmalardan dolayı Şenkaya Kaymakamı Çağlar Tekin Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir ve tüm Belediye çalışanlarına adına teşekkür belgesi verdi.


Teşekkür Belgesini alan Şenkaya Belediyesi Başkanı Yavuz Bedir, “Covid 19 virüsüne karşı yapmış olduğumuz çalışmalara istinaden Şenkaya Kaymakamız Çağlar Tekin şahsımıza ve kurumumuza Uygun gördüğü Teşekkür Belgesini çalışan Bütün personelim adına aldım kendilerine bu ince düşüncelerinden dolayı Teşekkür ederim” dedi.

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